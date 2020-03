Lenkkeily, pelit ja käsityöt ovat nyt arvossaan Kalevan lukijoiden keskuudessa – osa kertoo, ettei vapaa-aikaa enää juuri jää päivään

Koronavirusepidemian vuoksi poikkeustilassa olevassa Suomessa monen arkipäivä on muuttunut.

Kysyimme Kalevan lukijoilta, miten he ovat järjestäneet vapaa-aikansa, kun yli 10 henkilön julkiset kokoontumiset on kielletty ja esimerkiksi teatterit ja kirjastot ovat kiinni ja harrastukset tauolla.

Osa kertoo, ettei vapaa-ajan viettämisen kanssa ole ongelmaa, sillä vapaat hetket ovat vuorokaudessa vähissä.

"Päällekkäisiä yhtäaikaisia projekteja ja runsaasti läksyjä sekä tehtäviä aamusta myöhään iltaan. Nyt ei ole lukion kaikilla opettajilla selvää kuinka paljon lukiolaisilla on tehtäviä kun kotiopetukseen siirryttiin? Jokin selvyys ja järjestelmä pitäisi olla jotta vältyttäisiin tämän tapaisilta ongelmilta, varsinkin tunnollisimmat oppilaat kärsivät tällä hetkellä todella paljon myöhään yöhön venyvine tehtävineen ja kyynelineen", kirjoittaa nimimerkki Lukiolaisella ei ole vapaa-ajan ongelmia.

"Ei ole vapaa-ajan ongelmia, kun ei sitä juurikaan päivään jää. Puolison kanssa vuorotellaan etätöissä ja hoidetaan lasten kotikoulut ja -leikit. Aamusta iltaan menee ja parhaamme tehdään, että yksityisen sektorin puolellakin pyörät pyörisi. Ja varmasti meidän osa on sieltä helpoimmasta päästä.", sanoo myös Ei vapaa-aikaa.

Moni kertoo, ettei tilanne juuri vaikuta vapaa-ajan viettämiseen, vaan päivät kuluvat tavalliseen malliin.

"Samallalailla kuin ennenkin. Eli lenkkeilen koiran kanssa, katson tv-sarjoja, opiskelen, luen kirjoja ja puhun puhelimessa läheisteni kanssa. Arjessa ainoa muutos oikeastaan se, ettei tarvi käydä koululla. Ja toki olisi ollut kiva käydä elokuvissa, mutta kotona olo on tällaiselle erakko luonteelle ihan normaalia ja mukavaa", toteaa Positiivisella mielellä.

"Ihan niin kuin ennen koronaakin: menen yksin lenkille.", sanoo Mamil.

"Olen päivät töissä, illalla kotona tv:n kattelua ja viikoloppuisin pilkillä jos säät sallii..eli 100% vielä ihan niinkuin ennenkin toistaseksi..", toteaa Make62.

Monet lukijat ovat löytäneet vapaa-ajan tekemistä esimerkiksi ulkoilun, pelien tai käsitöiden parista.

"Pelaan koronaa, kuuntelen iloista musiikkia, askartelen, ompelen, teen korjaushommia, siivoan, leivon, laitan ruokaa, opiskelen uusia asioita nettikurssien välityksellä, jumppaan kotona, pidän yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin puhelimen välityksellä.", kirjoittaa Korona-peli.

"Mainiot kelit vapailla hiihtää ja juosta saa rauhassa olla ei ruuhkaa, nautitaan tästä", kirjoittaa Jellona.

"No jospa lankavarastot vähenisivät, kutoa ja lukea uudelleen kirjahyllyn kirjat. Kirjastojen sulkeminen harmittaa näin paljon lukevaa kovasti, kun me olemme näitä varottavia yli 70 vuotiaita ihmisiä täällä haja-asutusalueella, lähin kauppakin on yli 10 km päässä ja sielläkään ei ole suotavaa käydä. No kaikkihan me kuollaan kerran, mutta jospa emme ruuan puutteeseen tuskin pitkästymiseenkään.", kirjoittaa Lukija19.

"Avantoseuran sauna suljettiin tilapäisesti. Kävin kylpytakin ostamassa. Nyt on helppo käydä puoli-altaanmittaa uimassa ja sitte lämpimään autoon ja kotiin", toteaa Eetwartti.

Osassa maailmaa tilanne on tällä hetkellä tiukempi, eikä ulos ole lainkaan asiaa.

"Espanjassa ulkonaliikkumiskielto ja lenkkeilystä tulee 500 euron sakot. Juoksempa siis asunnon terassilla edestakaisin 25 m matkaa", kirjoittaa Kimmomalagasta.