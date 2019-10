Lehmät lentävät Otokylän opiskelijatalon seinässä Höyhtyällä – virkistystä kaupunkikuvaan ja piristystä arkeen

Ihan OK. Sopivissa paikoissa muraali kyllä piristää ympäristöä, just lähiöt ja teollisuusalueet tahtovat olla tosi tylsän näköisiä paikkoja ankeine rakennuksineen. Helppo ja kai aika halpakin "vippaskonsti" peittää surkeaa arkkitehtuuria. Sitä en arvioi, mikä lie muraalin elinkaari, kai nyt muutaman kymmenen vuotta kuitenkin. Kuitenkin jotenkin toivoisi just alueitten suunnittelussa enenpi mietittävän myös esteettisiä asioita.