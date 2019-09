Oulu-seura nimesi sunnuntaina vuoden Etaksi säveltäjä-sanoittaja Veikko Juntusen. Hänet tunnetaan erittäin tuottoisana musiikintekijänä, jonka kappaleita ovat esittäneet Suomen eturivin artistit jo vuosikymmenten ajan. Juntunen tekee edelleen musiikkia.

Oulu-seuran puheenjohtaja Mauno Heikkilä pitää Juntusta yhtenä Suomen merkittävimmistä iskelmäntekijöistä.

– Häntä on verrattu Toivo Kärkeen.

Perusteluksi Heikkilä nostaa noin 3 000 tehtyä kappaletta, joista lukuisat ovat yltäneet korkealle listoilla.

– Hän on tehnyt kappaleita kymmenille laulajille. Se on harvinaista.

Juntusen läpimurtokappale oli Jamppa Tuomisen esittämä Aamu toi, ilta vei vuodelta 1977.

Juntunen oli Jamppa Tuomisen luottolauluntekijä, jonka noin 250 kappaleesta Juntunen on tehnyt noin kolmanneksen. Toinen merkittävä oululaislähtöinen Juntusen laulujen esittäjä on ollut Matti Esko. Hän levytti vuonna 1970 laulun Nuoruus on hetki vain, joka oli ensimmäinen levytetty Juntusen kappale.

Juntusen musiikkia ovat esittäneet myös muun muassa Souvarit, Jari Sillanpää, Matti ja Teppo sekä Tarja Ylitalo.

Etta-arvonimi on myönnetty vuodesta 1983 alkaen. Aluksi Etan valinta oli osa syyskuisia Oulun päiviä. Niiden pitoajankohta muuttui vuonna 2013 kesäkuulle, jolloin Oulu-seura päätti luopua kytköksestä ja järjestää erillisen Etta-juhlan alkuperäisenä aikana.

Etta-arvonimen voi saada yksityinen henkilö, työryhmä, yritys tai yhteisö, jonka toiminta liittyy tiiviisti Ouluun.