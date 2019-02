Lauha sää jatkuu Oulussa alkuviikon ajan – pakkaslukemiin päästään keskiviikosta eteenpäin

Sää jatkuu Oulussa lämpimänä ainakin maanantain ja tiistain ajan. Odotettavissa on muutaman asteen lämpötiloja sekä navakkaa tuulta.

– Lämpötila on maanantaina neljän asteen paikkeilla ja sitten tiistaina se käy välillä nollan tienoilla, hitusen voi olla pakkastakin. Maanantaina on myös aika tuulinen keli, joka ilman saa tuntumaan vähän viileämmältä kuin se on, päivystävä meteorologi Anna Latvala Forecalta kertoo.

Myös sadekuurot ovat mahdollisia.

– Sää on vaihtelevaa, mitään suuria sateita ei kuitenkaan pitäisi olla. Pilvisyys vaihtelee myös melko paljon, mutta myös aurinkoisia päiviä nähdään, Latvala sanoo.

Loppuviikkoa kohden sää muuttuu jälleen talvisemmaksi.

– Keskiviikosta lähtien on mahdollista että päästään viiteen pakkasasteeseen päiväsaikaan. Loppuviikosta yöllä pakkasta voi olla jo 10-15 astetta.

Myös muun Suomen ennusteet ovat samankaltaisia kuin Oulussa.

– Alkuviikko on koko Suomessa lämmin, mahdollisesti nousee jopa seitsemään asteeseen varsinkin etelämpänä ja maan länsiosassa. Sää alkaa viilentymään loppua kohden myös etelässä. Sadealueet kuitenkin painottuvat pohjoiseen.

Maarianhaminassa mitattiin loppuviikosta vuoden toistaiseksi korkein lämpötila, 9,7 astetta. Anna Latvalan mukaan näin lämpimät kelit helmikuussa ovat melko harvinaisia, mutta eivät ennenkuulumattomia.

– Myös lauhat plus-kelit kuuluvat Suomen talveen.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.