Lauantaina Oulun seudulla pääsee saunomaan kymmenissä saunoissa – Ylen valtakunnallinen Saunapäivä haluaa suomalaiset saunomaan samaan aikaan

Huomenna lauantaina koittaa Saunapäivä, jota Yleisradio on eri medioidensa eri kanavilla rummuttanut koko kesän. Kampanjassa halutaan juhlistaa suomalaista saunakulttuuria, pyrkiä saamaan mahdollisimman monta saunaa lämpimäksi ja suomalaiset saunomaan samaan aikaan.



Kansalaiset, yhteisöt ja yritykset ovat saaneet ilmoittaa tapahtumaan saunansa, joihin ihmiset saavat mennä saunomaan Saunapäivän aikana. Myös Oulusta ja Oulun ympäristöstä osallistuu suuri määrä saunoja tapahtumaan.



Ainakin vielä tähän saakka ainoa yksityishenkilönä Saunapäivän saunan tarjoava Oulussa on Esko Lindahl, joka lämmittää saunansa lauantaina Hiltukylässä Ylikiimingissä.



– Se on tavallinen omakotitalon sauna, puulämmitteinen tietysti, hän kertoo.

Innostukselleen osallistua tapahtumaan Lindahl ei osaa sanoa erityistä syytä.



– Kun siitä tuli niin paljon ohjelmia radiossa ja televisiossa, ajattelin että voivathan sitä minunkin saunaani ihmiset tulla. Siellähän on myös kilpailu, ja halusin osallistua siihen.

Lindahl kertoo kutsuneensa tuttujaan ja ystäviään saunomaan lauantaina, enimmäkseen kylällä asuvia. Myös kaupungista saattaa tulla joitakin saunavieraita.



– En osaa yhtään arvioida, minkä verran tulee väkeä. Kyllähän siinä kolmen tunnin aikana ehtii varmasti moni käydä, hän pohtii.



Pukukoodiksi Lindahl ilmoittaa uimahousut, ja oma pyyhe on syytä ottaa mukaan. Ilmoittautua ei tarvitse, eikä pääsymaksua peritä.



”Kahavit voin tarjota”, hän ilmoittaa Saunapäivän sivuilla.



– Kyllä, kahvit keitän. Terassini on sen verran iso, että kyllä siihen mahtuu useampikin juomaan saunakahvit, hän sanoo.

Ylen Saunapäivän nettisivujen luettelossa mainitaan Oulusta kuusi saunaa Lindahlin sauna mukaan luettuna. Niitä ovat muun muassa kuuluisa Kesän Sauna Tuirassa, Hotelli Arinan sauna ja Ympin sauna eli Oulun Yliopiston Ympäristörakentajakillan pyörillä Tuiran uimarannan ja Kiikelin välillä kulkeva 37-vuotias sauna.



Oulun naapurikunnista Hailuodossa lämpiää yksi sauna, Iissä kolme, Lumijoella kaksi, Muhoksella kolme ja Pudasjärvellä kaksi.



Kuusamossa saunotaan peräti 13 saunassa, Kärsämäellä yhdessä, samoin Oulaisissa, Posiolla kahdeksassa, Raahessa yhdessä, Siikalatvalla kahdessa, Suomussalmella seitsemässä, Taivalkoskella kahdessa, Utajärvellä neljässä ja Vaalassa kahdessa saunassa.



Verkkosivulta osoitteessa yle.fi/saunapaiva löytyy kartta, josta pitäisi löytyä kaikki lauantaina Saunapäivän kunniaksi lämmitettävät yleisölle auki olevat saunat. Oman yleisen tai yksityisen saunansa voi ilmoittaa saunapäivään asti, eli lista voi vielä kasvaa.

Sivulle julkaistavaan löylymittariin voi Saunapäivän aikana käydä merkitsemässä omat tai saunaporukkansa saunomiskerrat.