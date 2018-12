Lastensuojeluilmoitusten määrässä raju kasvu Oulussa, yleisin syy vanhempien päihteiden käyttö – vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin lähes 6 500

Parempi on tehdä se ilmoitus ennenkuin on liian myöhäistä. On tullut tutuksi jo niin monen lapsen kohdalla miten alaikäiset jätetään yksin kun itse mennään kapakkaan tai juopotellaan kotona. Lapset itkee niin, että kuuluu naapuriin saakka eikä muka kukaan huomaa. Jos vanhemmille huomauttaa asiasta, niin tulee vastaus ei tartte ilmoittaa ollaan jo asiakkaita. No jos on jo asiakas eikä tee mitään, parempi tehdä vielä se ilmoitus jotta lapset pääsee parempiin hoiteisiin. Ei yksikään ilmoitus ole turhanpäiväinen, vanhemmat eivät vaan halua tunnustaa tosiasioita.