Lasit silmille ja ei kun muihin maailmoihin – Oulun pääkirjastossa asiakkaat pääsevät testaamaan, miten kirjasto toimii virtuaalitodellisuudessa

Oulun pääkirjastossa asioivilla Valteri-koulu Tervaväylän oppilailla on hyvät hoksottimet. Heti sisään tullessaan he ovat huomanneet, että kirjaston ala-aulaan on pystytetty jotain uudenlaista.

Kun kirjojen palautukset ja lainaukset on saatu lainausosastolla hoidettua, lapsijoukko haluaa päästä tutustumaan ala-aulan ihmeellisyyksiin.

Kyse on virtuaalikirjastosta. Viime torstaista lähtien pääkirjaston tiloihin on päässyt tutustumaan virtuaalitodellisuuslaitteistolla VR-ohjaaja Sami Rautiaisen opastuksella.

Virtuaalikirjastoasiakkaan liikkumista kirjaston kahdessa kerroksessa sekä kolmessa kuvitteellisissa fantasiamaailmassa voivat seurata myös muut paikalla olevat: tätä varten kokeilupisteellä on näyttöruutu.