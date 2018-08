Lasaretinsaaren rakentamissuunnitelmat eivät lämmittäneet oululaisia – kuulemistilaisuudessa täystyrmäys kaavahankkeelle

Puistoalueet on jätettävä rauhaan niin Sotilassairaalan alue Ainolan puiston kylessä kuin Tuiran puiston alue. Nämä ovat ainoat keuhkot keskustan alueella ja kaikille avoimia ja käytössä. Maata on muualla mille rakentaa jossa on tilaa ja vuokra-asuntoja on jo nyt mistä valita siis runsaudenpula!