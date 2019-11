Lapsen oikeuksien juhlavuosi huipentuu tänään – oululaisen Pateniemen koulun 6B-luokka mukana valtioneuvoston valtauksessa

Lapsella on oikeus olla oma itsensä. Se on tämänvuotinen lapsen oikeuksien päivän ja viikon ja samalla 30-vuotisjuhlavuoden teema, joka on viime päivinä näkynyt monille Facebookissa käyttäjien vaihtaessa profiilikuviaan tällä iskulauseella varustettuihin lapsuuskuviin.

Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Sitä on parasta kysyä kokemusasiantuntijoilta.

– Että saa pukeutua miten haluaa, toteaa Pateniemen koulun 6B-luokan oppilas Aurora Härkönen.

– Saa tehdä asioita, joista itse tykkää, jatkaa luokkakaveri Jaakko Lankila.

– Saa sanoa oman mielipiteensä, lisää Heta Aikio.

Entä miten edistää sellaisen ilmapiirin syntyä, jossa kukin saa olla oma itsensä?

– Kehutaan, otetaan mukaan ja huomioidaan toisia, Aatu Järvenpää vastaa.

Pyöreitä täyttävä lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin käyttöön otettu ihmisoikeussopimus. Sitä juhlitaan tänään lapsen oikeuksien päivänä muun muassa niin, että sata 5–17-vuotiasta lasta valtaa valtioneuvoston ja työskentelee yhdessä ministerien ja virkamiesten kanssa. Päivän aikana laaditaan Lasten tahto -julistus, jota valmistellaan eri aiheita käsittelevissä työpajoissa.

Opettaja Susanna Wåghals-Päätalo on mukana lapsen oikeuksien viestintäverkostossa, joten aihe on tullut tutuksi myös hänen oppilailleen. KUVA: Pekka Peura

Helsinkiin suuntaa myös Pateniemen 6B. Heidän työpajansa aiheena on turvallisuus sosiaalisessa mediassa.

Teemaa on pohdittu luokassa jo etukäteen. Oppilaat kertovat miettineensä muun muassa sitä, miten somessa tulee käyttäytyä ja miten kiusaamista ja syrjimistä siellä voidaan estää.

Opettaja Susanna Wåghals-Päätalon mukaan lasten ajatuksissa on noussut esille myös vastavuoroisuus.

– Jos lapsilta toivotaan, että nämä osaavat käyttäytyä somessa, lapset toivovat sitä myös aikuisilta – eli että siellä ei riideltäisi ja nimiteltäisi toisia. Ja jos lasten halutaan viettävän somessa vähemmän aikaa, sitä toivotaan myös vanhemmilta.

Wåghals-Päätalo on mukana lapsen oikeuksien viestintäverkostossa. Sitä kautta hänen luokkansa on ottanut osaa lapsen oikeuksien juhlistukseen toisellakin tavoin: oppilaat esittävät videolla opettajansa laatiman koreografian juhlavuoden kunniaksi tehtyyn Lapsella on oikeus -lauluun. Siinä on muutenkin vahva oululaispanos, sillä laulun esittää yhdessä Pikku Kakkosestakin tutun Tuomo Rannankarin kanssa Pakkalan koulun 5B-musiikkiluokka.

Yli 50 artiklasta koostuvan lapsen oikeuksien sopimuksen ydinasia on Wåghals-Päätalon mukaan se, että aikuisten tulee pitää lapsista huolta ja toimia lapsen etu edellä.

6B:n asiantuntijat antavat sopimuksesta positiivisen arvion.

– On hyvä, kun on sellaiset säännöt, että meillä on hyvä olla. Tulee sellainen olo, että joku huolehtii meistä.

Lasten istunnon livenä kello 12.45 voi katsoa täällä.

Lapsen oikeuksien laulun koreografioineen voi katsoa täältä.