Lämpötilat sukeltavat helteisestä hyiseen alkuviikon aikana – tiistain vastaisena yönä Oulussa jopa seitsemän astetta

Aivan mahtavaa. Meinasi lomasta mennä pari päivää harakoille kun ei tuossa montaa tuntia kehtaa jättihelteellä pihalla olla ja nauttia touhuilusta. Helteellä aika tahtoo mennä viilennyksen järjestämiseen. Helle on täysin yliarvostettu ja oikeasti siitä tykkää vain muutama. Me olemme napapiirin kansa (kun kartasta katsoo) ja olemme tottuneet arktiseen ilmastoon. Siksi viileä keli on aivan mahtava. Alkava viikko tod näk kesän paras.