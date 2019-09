Lamb Of God ja Kreator nähdään Oulussa ensi vuonna – yhtyeet esiintyvät Teatrialla maaliskuussa

Lamb Of God ja Kreator konsertoivat Oulussa ensi vuoden maaliskuussa. Yhtyeet nähdään maanantaina 30. maaliskuuta Club Teatrialla.

Alunperin Burn The Priest -nimellä vuonna 1990 perustettu Lamb Of God on groove metalin jättiläinen. Kreator taas on teutonitrash-genren legenda. Yhtyeiden lämmittelijänä toimii amerikkalainen crossover-yhtye Power Trip.

Oulun-keikan jälkeen yhtyeet esiintyvät Helsingissä Helsingin Jäähallin Black Boxissa 31. maaliskuuta.

Konserttien lipunmyynti alkaa Ticketmasterissa 6. syyskuuta.