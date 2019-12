Lakon vuoksi jumiutuneet lähetykset saapuvat uuden postin mukana – Posti pyrkii toimittamaan lähetykset jouluksi, mutta viimeiset kirjeet voivat saapua perille vasta tammikuussa

Posti toimittaa lakon vuoksi viivästynyttä postia uuden postin mukana loppuvuoden aikana. Jumiutuneilla lähetyksillä ei ole vaikutusta joulupostin toimitukseen.

Postin kulun marraskuussa lähes pysäyttäneen lakon vaikutukset näkyvät vielä vuodenvaihteen ylitse. Marraskuun lopussa löydetyn sovun jälkeen postissa on palattu hiljalleen takaisin normaaliin päiväjärjestykseen ja lakon aikana pysähdyksissä olleita lähetyksiä toimitetaan vastaanottajille hiljalleen muun postin mukana.

Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja kertoo, että lakon aiheuttamia ruuhkia on pystytty purkamaan aika hyvin läpi Suomen.

– Tällä hetkellä keleillä on tosi suuri alueellinen vaikutus, jos teillä on huonot kelit, niin sillä on luonnollisesti vaikutusta sumien purkamiseen. Tietenkin mahdollisilla lajittelukoneisiin tai muuhun liittyvillä haasteilla on myös vaikutusta, Ainasoja avaa suman purkamisen haasteita.

Postin ruuhkautumisessa on ollut eroja jopa vierekkäisten postinumeroiden alueilla. Osassa toimipaikkoja oli henkilökuntaa töissä myös työtaistelun aikana, mikä nopeutti postin toimittamista, Ainasoja kertoo.

Ennen itsenäisyyspäivää Posti oli saanut toimitettua 40 prosenttia lakon aikana säilytyksessä olleista lähetyksistä.

Ainasojan mukaan suman purkaminen sujuu tällä hetkellä arvioiduissa aikatauluissa. Ainasoja pitää todennäköisenä, että valtaosa ruuhkaan jääneistä lähetyksistä saadaan toimitettua ennen joulua, mutta myöntää, että tekemistä riittää.

– Lähtökohtaisesti yhdistämme työtaistelujen aikana tulleita kertyneitä posteja ja nyt lähetettyjä. Pyrimme purkamaan myöhästyneitä lähetyksiä vanhemmasta päästä alkaen, poikkeustilanteiden johtaja avaa.

Ainasoja varoittaa, että ensimmäisenä lakkopäivänä kirjeen lähettänyt voi joutua huonoimmillaan parikin viikkoa lähetyksensä pääsyä perille. Tämä on hänen mukaansa epätodennäköistä, mutta mahdollista.

– Osassa toimipaikoissa on tehty lauantaisin töitä ja osassa paikkoja on käyty laajemmin jakamassa tiistaisin, joka on ollut yleisesti ei niin laajan jakelun päivä. Toimipaikkakohtaisia toimia on tehty, että toipuminen on onnistunut, Ainasoja kuvailee toimia, joita Postissa on tehty lähetyssuman purkamiseksi.

Postiin lakon aikana jumiutuneet lähetykset eivät näillä näkymin vaikuta joululähetysten tai joulukorttien toimitukseen ajoissa, sillä postilakon jälkeen lähetetyt kirjeet kulkevat normaalisti.

– Paketit kulkivat lähtökohtaisesti normaalisti myös työtaistelun aikana, eikä ongelmia tule olemaan myöskään korttipuolella, Ainasoja uskoo.

Joulunalusaika on perinteisesti postille vilkasta aikaa. Tänä vuonna Posti palkkaa tuttuun tapaan noin 3000 jouluapulaista, eikä yhtiöllä ole Ainasojan mukaan ollut tarvetta lisäresurssoinnille ruuhkautuneiden lähetysten vuoksi.

Palautuminen tavalliseen päiväjärjestykseen on ollut sumien purkamisen vuoksi työntäyteistä. Ainasoja uskoo, että töihin paluu on ollut lakon jälkeen varmasti jokaiselle helpotus pitkäkestoisen poikkeustilanteen jälkeen ja asioita on pyritty käymään läpi toipumisen edistämiseksi.

Postin katse on seuraavaksi joulusesongin onnistumisessa. Tänä vuonna odotetaan jälleen pakettien ennätysmääriä.

– Keskitytään tarmokkaasti jakamaan ja tuomaan joulua suomalaisiin koteihin. Verkkokauppa kasvaa vuosi toisensa jälkeen ja toivottavasti päästään jo tällä viikolla kertomaan tuloksia missä mennään, Ainasoja kuvailee.