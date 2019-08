Lakkautetulle Hietalanmäen koululle Kellossa uutta käyttöä – koulu ja päiväkodin tontti myydään

Lakkautettu Hietalanmäen koulu ja vieressä sijainneen puretun Koivulan päiväkodin tontti myydään, ja koko alue rakennuksineen muutetaan koulukäytöstä palveluun sekä asumiseen. Kaava-alue sijaitsee Kellon kaupunginosassa.

Korttelialueelle saa kaavamuutoksen mukaan sijoittaa yksityisiä ja julkisia palveluita, harrastus- ja kokoontumistiloja sekä asumista. Tontin maakunnallisesti arvokkaat koulurakennukset ovat suojeltuja.

Uutta rakentamista koulun tontille on mahdollista tehdä autotalli tai talousrakennus. Pihan puusto on säilytettävä. Päiväkodin tontille on osoitettu rakennusoikeutta on osoitettu 400 kerrosalaneliötä. Korttelialueiden välistä lähivirkistysalueelta voidaan järjestää ajoyhteys korttelialueille.