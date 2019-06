Lähijuna voisi liikennöidä Iin ja Limingan välillä kerran tunnissa – ratayhteys on jo olemassa

Oulun kaupunkiseudulla on selvitetty lähijunaliikenteen käynnistämistä. Asiaan liittyvä selvitys julkistettiin tiistaina Kempeleessä.



Selvityksen mukaan lähijunaliikenteen käynnistäminen Iin ja Limingan välillä on nykyisellä ratakapasiteetilla mahdollista yhden tunnin vuorovälillä.



Lähijunan merkittävin investointi on jo olemassa: itse ratayhteys. Liikennöinnin käynnistäminen on mahdollista ja kannattavaa, mikäli seutu siihen yhteisesti sitoutuu.



Kuntien maankäyttö ja asukaspotentiaali luovat edellytykset kehittämiselle, mikäli Oulun seutu yhteisesti päättää sitoutua lähijunaliikenteen toteuttamiseen.



Selvityksessä arvioidaan lähijunaliikenteen toteuttamismahdollisuudet ratakäytävän alueella Ii – Oulu – Kempele – Liminka. Työssä kuvataan keskeiset investointitarpeet sekä muut keskeiset edellytykset kuten liikennöinti ja sen järjestäminen.



Lähijunaa tarkastellaan osana Oulun seudun joukkoliikennejärjestelmää ja raideratkaisukokonaisuutta.



Kuntalaiset suhtautuvat lähijunaliikenteeseen myönteisesti. Lähijunaliikenne on erittäin odotettu ja toivottu liikkumismuoto. Se palvelee etenkin säännöllistä työmatkaliikennettä sekä lisäksi vapaa-ajan matkustamista. Lähijunilta toivotaan nopeutta sekä vaivattomuutta.