Lähes 2 000 taloutta oli ilman sähköä Oulussa sunnuntai-iltana

On totta, että katuvalaisimen vaihto on niin kalliiksi tuleva toimenpide, että pitää odottaa useiden kymmenien valaisimien pimenemistä samalla alueella ennenkuin kalliiksi tuleva henkilönostimella varustettu kuorma-auto on kustannustehokkaasti ajettavissa alueelle tarkistamaan tilannetta.