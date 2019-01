Lääkärihelikopteri nousi viime vuonna Oulun ilmaan edellisvuotta useammin, suuri osa hälytyksistä peruttiin

Lääkärihelikopterit saivat Suomessa viime vuonna yhteensä yli 14 000 hälytystä. 168 potilasta olisi todennäköisesti kuollut ennen sairaalaan pääsyä, ellei lääkäri- tai lääkintähelikopteri olisi tuonut apua. Tiedot käyvät ilmi FinnHEMSin tehtävätietokannasta.

Oulun tukikohdassa hälytysmäärät kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 11 prosenttia. Kehitykseen vaikuttaa Oulun hätäkeskuksessa marraskuussa käyttöönotettu Erica-tietojärjestelmä. Sen myötä FinnHEMSin saamien hälytysten määrä 1,5-kertaistui, ja jopa neljä viidestä hälytyksestä peruttiin.

Vantaalla hälytysmäärät sen sijaan vähenivät 18 prosenttia.

– Kun ennen FinnHEMS hälytettiin tiettyjen hälytyskoodien osalta automaattisesti, nyt miehistö jää odottamaan lisätietoja ensivasteyksiköltä, joka on ehtinyt nopeasti kohteeseen. Päätös lähdöstä tehdään, kun ensihoitaja on varmistanut tilanteen paikan päällä. Siten vältetään tehtävät, joissa ei ole todellista tarvetta lääkäriyksikölle, kertoo Vantaan tukikohdan vt. vastuulääkäri Mikael Äyräs.

Uuden käytännön myötä lääkärihelikopterin apu saadaan Vantaan tukikohdasta entistä tehokkaammin osoitettua niille, jotka sitä tutkitusti tarvitsevat.



Helikopterilla kuljetettavien potilaiden osuus on vuosi vuodelta lisääntynyt. Vuonna 2018 yhteensä 435 eli keskimäärin lähes joka kymmenes FinnHEMSin kohtaama potilas kuljetettiin helikopterilla sairaalaan.

Pohjois- ja Itä-Suomessa potilaita kuljetetaan suhteellisesti useammin helikopterilla kuin Etelä-Suomessa. Syynä ovat pohjoisen pidemmät etäisyydet. Viime vuonna Rovaniemen helikopterilla kuljetettiin yli 30 prosenttia kohdatuista potilaista, Oulussa 16 prosenttia ja Kuopiossa 14 prosenttia.

Helikopterilla kuljetettavien potilaiden määrä on kasvanut eniten Kuopiossa. Siellä kasvua tuli vuoteen 2017 verrattuna lähes 30 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden aikana helikopterikyytien määrä Kuopiossa on lähes viisinkertaistunut.



– Toimintatapoja on vuosien saatossa mukautettu potilaiden sekä koko ensihoidon tarpeiden suuntaisesti. Jos ennen kysyttiin, miksi potilasta kuljetetaan, nykyään kysymme: miksi emme kuljettaisi, jos potilas joka tapauksessa tarvitsee lääkäriä matkalla sairaalaan? Tietyissä tapauksissa helikopterilla voidaan saavuttaa maantiekuljetukseen verrattuna potilaan kannalta merkittävä aikahyöty. Samalla se vapauttaa ambulanssin takaisin hälytysvalmiuteen omalle alueelleen, sanoo Kuopion tukikohdan vastuulääkäri Pamela Hiltunen.



Oulussa ja Kuopiossa helikopterilla kuljetettujen potilaiden osuudet olivat suurempia kuin koskaan aiemmin FinnHEMSin toiminnan aikana.