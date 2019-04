Laajimman Oulun seksuaalirikoskokonaisuuden oikeuskäsittely aloitettiin, syytettynä kahdeksan miestä – käsittely suljetuin ovin

Oulun käräjäoikeudessa on ryhdytty ruotimaan laajinta Oulussa viime vuonna paljastunutta seksuaalirikoskokonaisuutta.

Siinä on syytettynä kaikkiaan kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä, joiden poliisi on epäillyt käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen yhtä alakouluikäistä tyttöä yksityisasunnoissa Oulussa. Hänen on epäilty joutuneen olemaan hyväksikäytön uhrina kaikkiaan lähes 1,5 vuoden ajan vuodesta 2017 lähtien.

Tiistaina käräjäoikeudessa käsittelyyn otetussa rikoskokonaisuudessa on kaikkiaan kahdeksan juttua eli jokaisen syytteitä saaneen miehen teot käsitellään oikeudessa omana juttunaan.

Ensimmäisenä ruoditaan vuonna 1998 syntyneen miehen saamia syytteitä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Käräjäoikeuden kokoonpanossa on kaksi tuomaria ja kaksi lautamiestä. Myös syyttäjiä on kaksi.

”Tulee esille erityisen arkaluontoisia tietoja”

Asianomistajien avustajana toimiva asianajaja Jani Vuoti vaati oikeudelta käsittelyn aluksi laajinta mahdollista salassapitoratkaisua. Hän halusi, että kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat määrätään pidettäväksi salassa. Lisäksi Vuoti vaati, että asian suullinen käsittely pidetään ilman yleisöä ja asianomistajien henkilöllisyys sekä tuomio määrätään kokonaisuudessaan salaiseksi 60 vuoden ajaksi.

– Käsiteltävänä on seksuaalirikosasia, jossa tulee esille erityisen arkaluontoisia tietoja asiaomistajan yksityiselämästä ja terveydentilasta, hän perusteli vaatimustaan.

Syytetty ei vastustanut vaatimuksia. Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää puolestaan vaati, että oikeus laatii ratkaisustaan julkisen selosteen, jos se määrää ratkaisunsa kokonaan salaiseksi Vuotin vaatimalla tavalla.

– Lähtökohta olisi, että ensin mietitään, pystytäänkö tuomio rakentamaan niin, että vain asianomistajan henkilöllisyys salataan ja muutoin se olisi julkinen, hän muistutti tuomioistuinta.

Syytetty peitti kasvonsa. Häntä avustaa oikeudenkäynnissä asianajaja Jaana Piipari. KUVA: Teija Soini

Käräjäoikeus päätti määrätä oikeudenkäyntiasiakirjat salassapidettäväksi. Lisäksi se määräsi kaikkien asiaomistajien henkilöllisyyden niinikään salassapidettäväksi ja päätti, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan ilman yleisöä. Tuomion julkisuuteen käräjäoikeus ottaa kantaa vasta tuomiossaan. Sen antoajankohta selviää myöhemmin.

Pipo päässä salissa

Käräjäoikeus myönsi oikeussaliin saapuneille useiden tiedotusvälineiden edustajille parin minuutin kuvausluvan ennen kuin se ryhtyi käymään läpi salassapitovaatimuksia.

Kuvaamisen ajaksi syytettynä oleva mies peitti kasvonsa huivilla. Hänellä oli päässään pipo, jossa luki ”#huipputyyppi”. Ulkomaalaistaustaista miestä varten oikeudessa on darin kielen tulkki, joka istuu hänen vieressään kääntäen puhetta.

Kokonaisuuden käsittelylle on varattu aikaa kolme päivää. Perjantaina siirrytään käsittelemään seuraavan miehen saamia syytteitä. Tavoitteena on, että viimeinenkin kahdeksasta jutusta olisi saatu käsiteltyä heinäkuun alkupäiviin mennessä.

Oulun käräjäoikeudessa on käsitelty kevään aikana muutamia muita Oulussa viime vuonna paljastuneita lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Joitakin tuomioitakin on jo jaettu. Poliisi on luonnehtinut tiistaina oikeuskäsittelyyn otettua kokonaisuutta vyyhden laajimmaksi.