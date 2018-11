Laaja tietoliikennehäiriö haittaa yhä Oulun kaupungin palveluja – terveydenhuollon palveluissa ongelmia, kaupunki antoi ohjeita verenohennuslääkkeen käyttäjille

Jonkun pitää ottaa vastuu ja ilmoittaa siitä julkisesti. Meillä veronmaksajilla on oikeus saada palvelua enkä suostu hyväksymään syytä, että yhteydet on poikki. Tähän on olemassa ratkaisu. Vaihdetaan sellaiset järjestelmät mitkä toimii ja vaihdetaan OTT:lle sellaiset henkilöt jotka osaava asiansa. Strategioissa mainitaan usein sähköisen asioinnin ja palveluiden lisäämistä. Hankalaa tulee olemaan jos perusasiatkaan eivät ole kunnossa. On ilmeisesti pakko hyväksyä häiriöt osana palveluita...ei ole!!!!