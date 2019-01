Kysyimme: Voiko joululahjan vaihtaa alen alettua ja hyötyä rahallisesti?

Tuttu tilanne: joululahjaksi tuli vääränkokoinen vaate, väärä väri tai muuten vain itselle epäsopiva lahja.

Saako joululahjan vaihdettua aletuotteeseen ja siten ehkä hyötyä enemmän, myymäläpäällikkö Harri Kaikkonen Top Sport Ideaparkista?

– Meillä on joululahjoille vaihto-oikeus loppiaiseen, 7. tammikuuta saakka. Normaalisti vaihto- ja palautusoikeus on 14 vuorokautta normaalihintaiselle tuotteelle.

– Kun tuote on joululahjaksi ostettu, sen pystyy vaihtamaan mihin tahansa tuotteeseen tai lahjakorttiin. Meillä malli on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

– Hinnat eivät juuri ole muuttuneet, koska meillä alennusmyynti alkoi 13. joulukuuta. Me emme ole nähneet vaihto-oikeudessa minkäänlaista tuote-etua.

Kuinka paljon vaihtoja on tehty tai yleensä tehdään?

– Kyllä niitä vaihtoja yllättävän paljon tehdään. Käytännössä kymmeniä vaihtoja tulee joulun jälkeen.

Mitkä kriteerit vaihdolle on?

– Vaihto-oikeus koskee kaikkia tuotteita. Yleensä asiakas tulee sen lahjan ja kuitin kanssa ja sanoo, että tuote on ostettu joululahjaksi.

– Tuotteen täytyy olla käyttämätön ja olla myytävissä eteenpäin.

Voiko joululahjan vaihtaa aletuotteeseen ja hyötyä siitä, osastovastaava Nelli Syväjärvi keskustan Tokmannilta?

– Jos kuitti on tallessa, 6. tammikuuta asti on mahdollisuus vaihtaa ostettuja joululahjoja. Ei voi hyötyä, me vaihdamme tuotteen, mutta rahaa emme anna takaisin.