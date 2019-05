Kysyimme: Vieläkö Oulun seudulla on uimakouluja aikuisille?

Kesäksi uimataitoa halajavien kannattaa kiirehtiä, sillä Oulun seudulla on tarjolla enää pari aikuisten uimakoulua tänä keväänä. Oulun kaupungin osalta aikuisten uimakoulut ovat jo ohi.

Kesä uintikeleineen lähestyy. Veteen meno voi mietityttää vilukissojen lisäksi uimataidottomia. Vieläköhän Oulun seudulla on tarjolla aikuisille suunnattuja uimakouluja?

Järjestääkö Oulun kaupunki vielä aikuisten uimakouluja, uimaopettaja Seppo Konttijärvi?

– Tälle keväälle ei ole enää tarjolla aikuisten uimakouluja, seuraavat pidetään syksyllä syyskuun puolella. Ne ovat kyllä suosittuja, aina kun saamme 15 hengen ryhmän järjestymään, se täyttyy.

– Toimimme nyt lapsipainotteisesti. Tulossa on esimerkiksi alakouluikäisten maksutonta lisäopetusta ja lasten kesäuimakouluja.

Järjestääkö teidän uimaseuranne vielä aikuisille suunnattuja uimakouluja, Oulun Uinnin toimistotyöntekijä Paula Hyvälä?

– Viimeinen eli aikuisten tekniikkakurssi alkoi lauantaina Oulun uimahallilla (Raksilassa). Siihen mahtuu vielä mukaan.

– Opetusta pidetään lauantaisin kello 17.30–18.30 ja sunnuntaisin kello 19–20. Poikkeuksen tekee 25.5., jolloin opetusta ei ole, vaan viimeinen opetuskerta on sunnuntaina 26.5. Kurssimaksu on 100 euroa, ja se kattaa myös seuran jäsenyyden.

Onko Oulun Lohella aikuisille suunnattuja uimakouluja vielä tänä keväänä, toimistotyöntekijä Virve Härkönen?

– Ei ole, seuraavat uimakoulut pidetään syksyllä. Mutta yksityistunteja on mahdollista saada, se maksaa 30 euroa tunti.

Pääsevätkö Zimmarissa vielä aikuiset uimakouluun, Kempeleen Pyrinnön uintijaoston puheenjohtaja Heikki Posio?

– Kyllä pääsevät. Tämän kevään viimeinen aikuisten uimakoulu alkaa tiistaina 7.5., ja sinne mahtuu vielä mukaan. Uimakoulua pidetään tiistaisin ja torstaisin kello 20.30–22. Ennakkoilmoittelumme mukaan se alkaisi vasta 14. toukokuuta, mutta sinne voi siis tulla jo tiistaina 7.5. Kurssin hinta 14. toukokuuta aloittaville on 40 euroa plus seuran jäsenmaksu, joka on aikuiselta 10 euroa eli yhteensä 50 euroa. Jos haluaa tulla jo 7.5., maksaa se 56 euroa.

– Muodostamme tarvittaessa kolme ryhmää: uimataidottomien ryhmän, uinnin alkeet ja vapaauinnin tekniikkakoulun esimerkiksi triathlonisteille. Vapaauinnin ryhmään on jo mukavasti ilmoittautuneita, mutta mukaan sopii vielä muutama. Uinnin alkeet -ryhmään mahtuu siihenkin mukaan. Jos uimataidottomien ryhmään löytyy kiinnostusta, toteutamme myös sen, mutta vielä (maanantaiaamuna) ilmoittautuneita ei ole tullut.

Miten suomalaisten uimataito on kehittynyt, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen?

– Pikku hiljaa hukkumistilastot ovat laskeneet. Viimeisimmät käytettävissä olevat luotettavimmat uimataitotilastot ovat vuodelta 2011. Silloin tilanne oli se, että 68 prosenttia suomalaisista osasi uida.

– Vanhemmat ikäluokat osasivat uida hieman nuoria heikommin. Miehillä oli uimataito useammin kuin naisilla, mutta toisaalta miehissä oli naisia enemmän täysin uimataidottomia. Pohjois- ja Itä-Suomessa uimataito oli jossain määrin heikompi kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Koulutetuimmat osasivat uida paremmin. Uskoisin, että tilanne on yhä samankaltainen.

Mistä uinnin opettelu kannattaa aloittaa, SUH:n koulutussuunnittelija Tero Savolainen?

– Tärkein motivaattori on oma halu oppia uimaan. Jos on kynnyskysymyksiä kuten veden pelkoa, ne pitää ylittää ensin.

– Uimaan oppii harjoittelemalla kuten mitä tahansa muutakin liikunnan muotoa. Itsenäisesti voi esimerkiksi totuttautua olemaan ja viihtymään vedessä, minkä jälkeen voi hakeutua uimakouluun tai kääntyä yksityisen uimaopettajan puoleen.