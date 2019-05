Kysyimme, saako auton pestä kotipihassa – "Jos ei olla pohjavesialueella, autoa saa pestä siten, että pesuvesi imeytyy maaperään"

Kyllä auton puhtaanapitäminen voi jonkinlainen ongelma olla, lähinnä kaupungeissa. Pesukoneita ja TI-halleja kyllä on, maksavat jonkin verran, vuodessa jo iso summa. Mutta ei ole olemassakaan yleisiä pesupaikkoja, kuten esim. matonpesulle on järjestetty. Auton käsinpesu ja -vahaus on hyvä asia auton maalipinnalle, hyvää kuntoilua ja siitä tulee hyvä mieli.