Kysyimme, rakennetaanko Ouluun liikaa uusia kerrostaloja – Toimitusjohtaja: "Uusien tarjontaa on minusta vähän liikaa tällä hetkellä"

Oulussa toimivien kiinteistönvälittäjien mielestä pieniä uusia asuntoja on tehty kaupunkiin vähintään tarpeeksi ja perheasuntojakin tarvittaisiin.

Rakennetaanko nyt Oulussa liikaa vai sopivasti uusia kerrostaloja, OP Koti Oulu Oy:n toimitusjohtaja Timo Jormakka?

– Jos miettii pelkästään väestön kasvulukujen perusteella, tuntuu siltä, että niitä rakennetaan liikaa. Mutta sijoittajakysyntähän on ollut Oulun alueella erinomaisen voimakasta. Kun pieniä asuntoja on tehty, ne ovat käyneet erinomaisen hyvin kaupaksi. Tietenkin rakentaja tekee sellaisia asuntoja, jotka menevät kaupaksi mahdollisimman hyvin. Nyt pienien asuntojen kysynnässä on pikkuisen hiipumisen merkkejä. Se varmaan vaikuttaa siihen, mitä tarjonta jatkossa tulee olemaan.

– Uusien valmiiden asuntojen tilanne ei ole ollut hirveän huolestuttava niin, että olisi seisonut uusia valmiita asuntoja tyhjillään. Nyt voi muuttua sekin. Se vaikuttaa tietysti uusien rakentamiseenkin. Nythän on ennustettu, että koko valtakunnassa rakentamisen huippu on saavutettu ja lähdetään tulemaan alas päin. Se varmaan koskee myös Oulua.

Onko uusien ja vanhojen kerrostaloasuntojen tarjonta tasapainossa?

– Uusien tarjontaa on minusta vähän liikaa tällä hetkellä. Jos katsotaan Etuovi.comista, siellä on puolet uusia asuntoja ja puolet vanhoja. Se ei ehkä ole normaalitilanne Oulussa. Ei (uusien) osuuden ihan noin iso pitäisi olla.

Millaista uusien kerrostaloasuntojen tarjonnan pitäisi olla?

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Siinä pitäisi olla enemmän isompia asuntoja eli perhe-asuntoja. Mutta tietenkin siinä tulee haaste, kun nyt on rakennettu voimakkaan sijoittajakysynnän aikana keskustan kupeeseen. Jos on perheasuntoja keskustan hinnoilla, hinta nousee aika kovaksi. Se vaikuttaa taas kysyntään, että pystytäänkö ostamaan asuntoja keskustasta perheasuntoja.

Ollaan oravanpyörässä. Pyritään rakentamaan parhaille paikoille, mutta niissä neliöhinnat ovat aika korkeita.

Rakennusyhtiöt haluavat rakentaa taloja vain varmoille ostajille. Rakennetaanko siis aina juuri oikea määrä asuntoja?

– Ei. Kyllä se jossakin vaiheessa aina kääntyy. Nyt sijoittajakysyntä on hiipumaan päin. Se tarkoittaa yleensä ottaen, että pieniä asuntoja tehdään liikaa. Jossakin vaiheessa tulee saturaatiopiste, jossa tilanne kääntyy niin, että asuntoja tulee liikaa. Jos työmaan aloituspäätös on tehty 3–4 kuukautta sitten, ollaan vähän jälkijunassa eikä keritä reagoida seuraavan taloyhtiön osalta siihen, että kysyntä on muuttunut.

Löytävätkö uudet valmiit kerrostaloasunnot ostajia, yrittäjä Hannu Hietala Oulun SP-Kodista?

– Pieniä asuntojahan on myyty institutionaalisille rahastoille ja muille, asuntomassaa on purettu. Ainahan ne jollakin aikajänteellä menevät kaupaksi. Mutta nyt pitkästä aikaa Oulussa on tilanne, että uusia valmiita asuntoja on tarjolla, kun niitähän ei ole (aiemmin) ollut. Ne on myyty loppuun rakennusvaiheessa.

Nyt näyttää siltä, että monessa kohteessa hieman odotellaan, ennen kuin rakennetaan lisää?

– Varmaankin joo. Kyllä rakennusliikkeiltä on tullut viestiä, että sijoittajabuumi on tavallaan pikkuisen tasaantunut. Asuntoja ei enää viedä samalla tavalla käsistä. Ja kun perheasuntojen hinnat ovat kovia, nyt on vähän sellainen tilanne, että odotellaan ja katsellaan, mihin markkina menee. Oulussa on erittäin hyville paikoille lähdössä taloja. Täytyy vain toivoa, että ne eivät olisi pelkästään pieniä asuntoja vaan huoneistojakauma olisi perinteisempi.

Onko uusien kerrostaloasuntojen hintataso kohdallaan?

Varsinkin ydinkeskustassa on rakennettu todella paljon pieniä asuntoja ja niiden hintataso on noussut aika rajusti viimeisten kolmen vuoden aikana. Kun hintataso on noussut, on rakennettu sellaisia taloyhtiöitä hirveän vähän vuosien 2014–2015 jälkeen, missä huoneistojakaumassa olisi enemmän sellaisia asuntoja, joihin ostajat muuttavat itse.