Kysyimme: Palkansaajia hemmotellaan pitkillä pyhillä, autioituvatko työpaikat?

Moni pitää joulun ja uudenvuoden välipäivinä lomaa, ja työpaikoilla on silloin tavallista hiljaisempaa. Tänä vuonna palkansaajia hemmotellaan harvinaisen pitkillä joulunajan pyhillä, sillä sekä jouluaatto että uudenvuodenaatto ovat maanantaina. Näin pari lomapäivää käyttämällä voi saada yli viikon vapaat ja viidellä–kuudella lomapäivällä loman pituudeksi tulisi jo yli kaksi viikkoa.

Näkyykö pyhien tämänvuotinen sijoittuminen kalenteriin lisääntyneenä lomalaisten määränä ja autiompina virastoina, Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen?

– Varmasti moni hyödyntää tilannetta, mutta meillä ei ole tarkkaa raporttia tästä, joten on vaikea sanoa, onko lomalaisia tavallista enemmän. Toiminnan luonne vaikuttaa paljon siihen, miten lomat suunnitellaan. Esimerkiksi päiväkotien pitää joulun ja uudenvuoden välisinä arkipäivinä olla auki ja niissä on oltava riittävästi henkilöstöä, jotta toiminta pyörii. Sitten taas hallinnollisissa tehtävissä lomia pyritäänkin keskittämään tälle ajalle, kun päätöksenteko on tauolla.

Onko pyhillä vaikutusta viranomaisasiointiin?

– Asiakaspalvelupisteet pyritään pitämään toiminnassa, ja esimerkiksi Oulu 10 on auki. Siihen, miten asiat etenevät siitä eteenpäin, sillä voi olla vaikutusta. Esimerkiksi, jos tarvitaan viranhaltijapäätöstä, ne eivät välttämättä etene ihan samalla tavalla kuin normaalilla viikolla. Tietysti voi myös olla, että kaupunkilaisetkin ovat pitämässä lomia noina päivinä.

Esimerkiksi Tyrnävän ja Lumijoen kunnantalot sen sijaan hiljenevät joulun ja uudenvuoden välipäiviksi sekä uudenvuodenaatoksi. Miten tähän on päädytty, Lumijoen kunnan talous- ja hallintojohtaja Virpi Kolehmainen?

– Kunnanhallituksen päätöksellä kunnantalo on kiinni nuo päivät sekä itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantain. Olemme pieni kunta, ja meillä on vähän henkilöstöä, joille pitää suoda mahdollisuus vapaisiin. Kun kyseessä on vain kaksi päivää, on mahdollista toimia näin. Jos päiviä olisi välissä enemmän, en tiedä, olisiko se mahdollista.

Entä näkyvätkö pitkät joulun pyhät lomalaisten määrässä Stora Enson Oulun tehtailla, tehtaanjohtaja Jari Kärkkäinen?

– Kokonaisnäkemystä on vaikea muodostaa näin isossa organisaatiossa. Moni haluaa pitää vapaita välipäivinä riippumatta siitä, osuvatko pyhät viikonlopulle vai ei, ja työtehtävien mukaan vapaita on sitten pidetty. Joskus yksi osasto lomailee, toisena vuonna on toisen vuoro. En usko, että pyhien sijoittumisella on vaikutusta lomalaisten määrään.

Pyöriikö tehtaan tuotanto normaaliin tapaan pyhien ajan?

– Se riippuu aina siitä, miten minäkin vuonna sattuu olemaan tilauksia, mutta tehdas on toiminnassa.

Onko pyhien sijoittumisella vaikutusta lomiin Nokian Oulun tehtailla, tehtaanjohtaja Erja Sankari?

– Kyllä se näkyy, miten ne sijoittuvat. Firma tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa lomarahat vapaiksi, ja tällaisina vuosina moni ajattelee, että vaihtamalla voi olla vaikka pidempäänkin ulkomailla. Lomat sovitaan kuitenkin aina esimiehen kassan. Monella tiimillä on nyt kova kiire, ja heidän kanssaan on sovittu, että lomat pidetään sitten ensi vuode puolella. Niillä osastoilla, joilla on rauhallisempaa, annetaan mahdollisuus hengähtää.

– Suomessa ja Saksassa on tässä suhteessa aika erilainen kulttuuri. Saksassa yritetään paljon enemmän järjestää loma koko pyhien ajaksi. Suomessa taas on sellainen kulttuuri, että mennään tilanteen mukaan ja sekä firman että yksilön etua etsien.