Kysyimme: Osataanko Oulussa jo kierrättää? – "Biojätteen lajittelua ilmeisesti pelätään ja arastellaan"

Pitäisikö katsoa omakotiasujien suuntaan tässä asiassa? Heillä kun ei tarvitse olla useampaa astiaa, vaan on vain se yksi pönttö, joka käydään tyhjentämässä. Muut kuin biojätteet on helppo kierrättää kierrätyspisteisiin, mutta biojäte on monesti se ongelma. Taloyhtiöissä kierrätysprosentti on varmasti paljon suurempi.