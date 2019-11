Kysyimme: Onko Oulussa aiempaa vähemmän taksitolppia? "Sijoittumiseen ja määrään on tullut muutoksia viime vuosien aikana"

Kalevaan yhteyttä ottanut lukija kyselee, miksi kaupungin vilkkain taksitolppa on muutettu pyöräparkiksi.

Onko taksitolppien määrää vähennetty, Oulun kaupungin liikenneinsinööri Saija Räinä?

– Taksitolppien sijoittumiseen ja määrään on tullut muutoksia viime vuosien aikana. Pakkahuoneenkadulla Mäkelininkadun ja Koulukadun välillä ollut tolppa on poistettu rakennustyömaan tieltä.

– Kirkkokadulla Saaristonkadun ja Albertinkadun välillä ollut tolppa on siirretty taksiyrittäjien pyynnöstä rakennustyömaan vierestä Mannerheiminpuiston viereen ja puisto- sekä katurakentamisen tieltä vielä vuodeksi Isollekadulle Saaristonkadun ja Albertinkadun väliin.

– Torikadun yötolppa siirrettiin kesällä katurakentamisen yhteydessä Torikadulta Pekurin pysäköintilaitoksen vierestä Saaristonkadulle. Nykyisin tämä taksitolppa on Torikadulla Saaristonkadun ja Albertinkadun välillä.

Miksi järjestelyjä on tehty?

– Keskustan liikennejärjestelyjen muuttuminen, joukkoliikenteen tilantarve eli uuden pysäkin rakentaminen Torikadulla ja keskustan talonrakennushankkeet ovat aiheuttaneet muutoksia tolppien sijoitteluun.

Onko pikkujouluaikaan varauduttu, Otaxi Oulun toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola?

– Vuoden kiireisimpään aikaan täytyy varautua. Se on iso haaste, koska samaan aikaan liikkuu isoja määriä ihmisiä.

– Markkinatilanne Oulussa on muuttunut. Nyt on ensimmäisiä kertoja, kun muitakin kuin Otaxin autoja on liikkeellä poikkeuksellisen paljon.