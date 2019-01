Kysyimme: Onko flunssakausi tulossa vai jo ohi Pohjois-Pohjanmaalla?

Yhä useammalla työpaikalla vähintään jostakin nurkasta kuuluu köhinää, tuhinaa, rykimistä ja yskimistäkin. Tuntuu kuin flunssa- ja influenssakausi olisi nyt jo iskemässä.

Onko pahin flunssakausi menossa vai tulossa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön vs. osastonylilääkäri Teija Puhto?

– Kyllä minä arvelisin, että se on tulossa. Ennustajana on tietysti vaikea olla, mutta aika rauhallista niin flunssa- kuin influenssarintamallakin vielä on. Toki influenssapositiivisia potilaita on, mutta aika vähän. Ja sairaalahoidossa heitä on ollut toistaiseksi vähän.

Minkälainen flunssa tänä vuonna on?

– Flunssaahan on monenlaista. Flunssa on tavallinen räkätauti ja influenssa on se kovempi tauti. Tavallista flunssaa on liikkeellä kuten joka talvi, siinä ei ole mitään poikkeuksellista nyt. Influenssakaudesta ei odoteta tänä vuonna mitään kauheaa, ainakin sillä perusteella, mitä muualla maailmassa tilanne on ollut.

Liittyykö influenssaan tänä vuonna erityispiirteitä?

– Ei liity mitään kummempaa.

Mikä ero on flunssalla ja influenssalla?

– Influenssa on hengitystieinfektio, jonka aiheuttaa influenssavirus. Jos puhutaan flunssasta, niin se on lähinnä vain oirekuvaa eli esimerkiksi yskää ja nuhaa, ja sen aiheuttajana voi olla mikä tahansa virus. Näitä viruksia on hyvin monenlaisia. Mikä tahansa virus voi aiheuttaa flunssaa. Kysymys on lähinnä taudinaiheuttajasta. Influenssa kohdalla se on määritelty.

Päteekö molempiin samat varautumiskeinot?

– Kyllä molemmat leviävät kosketuksesta tai yskittäessä ilman välityksellä. Tärkeää ovat kä-sienpesu, niistäminen nenäliinaan ja yskiminen nenäliinaan tai hihaan.

Milloin nämä aktivoituivat?

– Tapauksia on ollut jonkun verran muutaman viikon ajan. Tammikuun aikana luulisin niiden lisääntyvän. Yleensä tammi-, helmi- ja maaliskuu ovat niitä aktiivisimpia influenssakuukausia. Viime vuonna influenssa tuli aikaisin tammikuussa, tänä vuonna näyttää tulevan tavalliseen aikaan.