Kysyimme, miten opettajien kohtaamista vaaratilanteista ilmoitetaan – "Suurin osa ilmoituksista on oppilaiden aiheuttamista väkivaltatilanteista"

Nykyään koulut eivät ole tarpeeksi nopeita toimimaan. Tilanteita hoidetaan liaan hitaasti ja monesti lasten suojelu puuttuu tilanteeseen ja asioita liian pitkään mietitään missä vika. Todellisuus on, että lapsilla joilla pitkään on koulun käynnissä ongelmia on jonkun asteinen mielenterveys ongelma. Asiaan ei ole puuttuttu ja nähty varhaisessa vaiheessa. Tilanteet riistäytyvät monesti siihen, että opettajat ja vanhemmat joutuvat väkivallan kohteiksi. Nykyään yhä nuoremmat ovat voinnin suhteen mielenterveyden suhteen ajautuneet tilanteeseen, että tarvitsevat tukea. Koulujen ympärillä ei ole tarpeeksi tukea mielenterveys häiriöitä poteville lapsille ja suuntaamaan heitä tukeviin toimiin. Muutenkaan koulun ympärillä ei ole ammattitaitoisia ihmisiä jotka tunnistavat ongelmat. Nykyään persoonallisuus häiriötä sairastavat lapset jäävät tunnistamatta ja tilanne riistäytyy käsistä, kun lapsi käy opettajien päälle tai vanhempien. Silloin on jo myöhäistä vaan tilanteeseen pitäsi varhaisessa vaiheessa puuttua, että lapsi saataisiin oikealle raiteelle tuettua.