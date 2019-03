Kysyimme: Mitä Ruskon jätevuorelle tehdään? "Ne saadaan lähetettyä poltettavaksi Tampereelle ja Vaasaan"

Ruskon jätekeskukseen on kasattu vuori, joka koostuu 7 000 tonnista jätteitä. Ne ovat teollisuuden, kaupan ja rakentamisen jätteitä, joille Laanilan ekovoimalaitoksen polttokapasiteetti ei viime vuonna riittänyt. Suurin osa ekovoimalaitoksen polttoaineesta on kotitalouksien tuottamaa yhdyskuntajätettä.

Kaupan ja teollisuuden tuottaman jätteen aiheuttamiin ongelmiin saadaan helpotusta ensi vuonna, kun Oulun Energian lajittelulaitos ja biovoimalaitos valmistuvat.

Mitä 7 000 tonnin jätevuorelle tehdään, Ruskon jätekeskuksen käyttöpäällikkö Markku Heinonen?

– Olemme löytäneet jätteelle kanavan. Ne saadaan lähetettyä poltettavaksi Tampereelle ja Vaasaan.

Mitä järkeä on kuljettaa jätettä noin pitkän matkan päähän?

– Teemme lakisääteistä työtä. Aiemmin jätettä on lähetetty jopa Sundsvalliin asti. Ongelma on se, että polttolaitosten kapasiteettia ei ole laskettu kaupan ja teollisuuden jätteille, joita meille myös tulee.

Mitä Laanilan ekovoimalaitoksessa viime vuonna poltettiin?

– Kiertokaari Oy:n 70 000 tonnin kiintiöstä noin 60 000 tonnia on portinpielien roska-astioista tulevaa jätettä. Kaupan ja teollisuuden jätteestä saatiin poltettua noin 10 000 tonnia eli reilut puolet.

Mitä merkitystä vuonna 2020 valmistuvalla ja 22 miljoonaa euroa maksavalla uudella lajittelulaitoksella on yrityksille tai yksittäisille kuluttajille?

– Kauppa ja teollisuus voivat tehdä suoria toimitussopimuksia jätteenkäsittelystä. Yksittäiselle ihmiselle sillä ei ole merkitystä. Hän voi kuitenkin olla luottavainen, että mittavien investointien takia lajittelu ja kierrätysaste paranevat.

Uuden lajittelulaitoksen valmistuttua Ruskon jätekeskukseen tuodaan entistä enemmän kaupasta ja teollisuudesta syntyvää jätettä. Miten Laanilan ekovoimalaitoksen kapasiteetti riittää silloin, ja millä tavoin lajittelulaitos ja biovoimalaitos auttavat asiaa, Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala?

– Ekovoimalaitokselle tulee tällä hetkellä yhdyskuntajätteen mukana Pohjois-Suomen rakennusjätteitä. Jatkossa nämä tulevat lajittelulaitokselle, ja niistä lajitellaan pääosa muuhun käyttöön, kuten kierrätykseen ja Laanilan biovoimalaitoksen polttoaineeksi. Näin uusi lajittelulaitos vähentää ekovoimalaitokseen tulevaa jätemäärää. Tämän takia voimme lisätä jätteen vastaanottoa uuden lajittelulaitoksen kautta.

Uuden lajittelulaitoksen myötä jätteiden kierrätysaste paranee yli kolminkertaiseksi ja talteen kerätään muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Mihin ne käytännössä menevät? Voiko tässä syntyä yritystoimintaa?

– Toivon, että Oulussa syntyy jalostavaa teollisuutta, kun raaka-ainetta on tarjolla. Täytyy muistaa, että myöskään kierrätys ei kehity, jos ei ole kierrätettävän materiaalin hyötykäyttöä.

Kuinka paljon uusissa investoinneissa on mukana Oulun Energian bisnestä ja kuinka paljon ympäristöajattelua?

– Tuohon on vaikea vastata, mutta siinä mielessä tämä on mukavaa bisnestä, että tässä pärjää ympäristökin. Haluamme kulkea hiilineutraalia polkua, ja tavoitteenamme on täysi hiilineutraalisuus 2040-luvulla.