Kysyimme: Minne joulun jätteet kuuluvat? Entä miten paistorasvat Oulussa kierrätetään?

Kinkunpaistorasvoja ei pidä liruttaa viemäriin, vaan kierrättää polttoaineeksi ja lannoitteeksi. Joulukuusen voi polttaa tai hakettaa tai viedä veloituksetta Oulun Ruskon jätekeskukseen.

Joulun tähteetkin lienee jo järsitty, mutta juhlan jätteitä kotinurkista voi vielä löytyä. Esimerkiksi joulukinkun paistorasvaa ei pitäisi liruttaa tukkimaan putkistoja, vaan kierrättää hyötykäyttöön. Myös kulahtaneelle joulukuuselle löytyy kaupungistakin paikkansa.

Kinkunpaistorasvoja on jälleen kerätty myös Kinkkutemppu-kampanjan keräyspisteissä ympäri Suomea 20. joulukuuta alkaen. Keräys päättyy 7. tammikuuta.

Oulussa keräyspisteitä on K-kauppojen pihoilla ja Ruskon jätekeskuksessa yhteensä yhdeksän. Lähimmän keräyspisteen voi etsiä nettisivustolta kinkkutemppu.fi.

Kuinka paljon joulun kinkkurasvoja Ruskon jätekeskukseen on nyt tuotu, erityisasiantuntija Mari Juntunen Kiertokaari Oy:stä?

– Paistorasvathan saa laittaa kiinteistön biojäteastiaan, joten niiden osuutta kaikesta biojätteestä ei ole meillä missään vaiheessa tarkemmin laskeskeltu. Oivapisteen keräysastiaan rasvaa on kertynyt muutamia kymmeniä litroja. Koko vuoden biojätemäärään verrattuna joulu tuo aika pienen määrän kausijätettä.

– Jos paistorasvaa lähtee viemään omaa biojäteastiaa kauemmas, niin ehkä ne Kinkkutemppu-keräyspisteet ovat kauppareissun yhteydessä monelle luontevin vaihtoehto. Aika harva niitä lähtee erikseen Ruskon jätekeskukseen kuskaamaan. Kinkkutemppu-kampanjan keräysmääristä meillä ei vielä ole tarkempaa tietoa.

Miten paistorasvat Oulussa kierrätetään?

– Tavalliseen biojäteastiaan lajiteltu rasva jalostetaan biokaasuksi ja luonnonmukaiseksi lannoitteeksi Gasumin biokaasulaitoksella Ruskon jätekeskuksessa. Kinkkutemppu-kampanjan paistorasvasta tehdään uusiutuvaa dieseliä Nesteen Porvoon jalostamolla.

– Rasvan ja muun biojätteen lajittelu on erittäin helppoa, joten toivomme, että jos taloyhtiön pihassa vain on lajitteluastia, sitä myös käytettäisiin hyödyksi. Nyt vuoden vaihduttua haastammekin kaikki edes kokeilemaan biojätteiden lajittelua vaikkapa kuukauden päivät.

Entä muut joulun jätteet, kuten lahjapaperit ja -narut sekä joulukuuset? Mitä niille pitäisi tehdä?

– Lahjapaperit, -kassit ja -narut ovat polttokelpoista jätettä. Paperinkeräykseen niitä ei pidä heittää, koska väriaineiden ja teippien takia ne eivät sovellu uuden paperin raaka-aineeksi. Järkevintä on tietysti käyttää ne uudelleen.

– Joulukukat ja kynttilät ovat biojätettä, kartonkipakkaukset kuuluvat kartonkikeräykseen. Hautakynttilöiden muovikuori polttokelpoiseen jätteeseen, metallinen hattu metallinkeräykseen.

– Joulukuusen voi kuivata ja polttaa tai vaikka hakettaa kotipuutarhan pensaille. Ruskon jätekeskuksen Oivapisteessä on myös perinteinen joulukuusilava, jonne luonnonkuusen voi tuoda veloituksetta. Se onkin jo puolillaan, vaikka loppiainen on vasta tulossa. Lava siirtyy jossain vaiheessa pois Oivapisteeltä, mutta kuusia otetaan senkin jälkeen vastaan maksutta puutarhajätealueella ympäri vuoden.

Joko tiedetään, kuinka paljon rasvaa Kinkkutemppu-keräyspisteisiin on kertynyt, Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila?

– Ei ihan vielä, se selviää tarkemmin varmaan vasta tammikuun lopussa. Viime vuonna kampanjaan osallistui 145 000 kotitaloutta, nyt tavoitteena on kierrättää peräti 300 000 suomalaiskodin paistorasvat.

Uskotteko tavoitteen toteutuvan?

– Kyllä me aika luottavaisia olemme. Tämähän on jo kolmas kerta, joten kampanja tunnetaan entistä paremmin. Keräyspaikkojakin on nyt 230 eli enemmän kuin aiemmin. Niitä on lisätty erityisesti kaupunkien keskustoissa ja Lapin hiihtokeskuksissa.