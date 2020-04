Kysyimme: Millainen riesa erilaiset puhdistusliinat ja nenäliinat ovat viemäriverkostolle? "Varsinkin kuituliinat ovat hyvin sitkeitä, eivätkä oikeastaan liukene jäteveteen ollenkaan"

Oulun Vesi on tiedottanut, että koronavirustilanteen vuoksi erilaisten puhdistusliinojen ja nenäliinojen käyttö on lisääntynyt, ja se näkyy myös Oulussa viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistamolla.

Vesilaitos muistuttaa, etteivät puhdistusliinat ja nenäliinat kuulu vessanpyttyyn.

Miksi pönttöön ei saa laittaa nenäliinaa, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki?

– Vessapaperi on suunniteltu niin, että kun se kastuu, se käytännössä liukenee hyvin jäteveteen. Sen sijaan esimerkiksi talouspaperi, saatikka tavallinen paperi, on paljon sitkeämpää. Varsinkin kuituliinat ovat hyvin sitkeitä, eivätkä oikeastaan liukene ollenkaan.

Millaista haittaa pöntöstä huuhdeltu vääränlainen paperi voi aiheuttaa?

– Jos pyyhkeet tai puhdistusliinat vedetään pöntöstä, voi ensimmäisenä tukkeutua kiinteistön oma viemäri ja siitä koituu asukkaille kustannuksia. Kun ne kulkeutuvat vesijohtoverkkoon ne voivat aiheuttaa jätevesipumppaamoille laajempia tukoksia.

– Sekä verkostossa että pumppaamoilla on huomattu liinojen ja pyyhkeiden määrän selkeä kasvu.

Minne käytetyt nenäliinat ja muut pyyhkeet pitäisi oikeaoppisesti laittaa?

– Vessanpönttöön ja viemäriin ei tule laittaa muuta paperia kuin wc-paperia. Vessassa on hyvä olla roskapönttö, johon voi laittaa muut roskat. Ne menevät sitten poltettavaksi ja hyödynnetään energiaksi.

Myös kinkkurasva on ollut ongelma viemäriin kaadettuna, vieläkö näin on?

– Valtakunnallinen Kinkkutemppu-kampanja on mennyt yhä paremmin läpi. Vuositasolla paistinrasvaa on saatu kerättyä huomattava määrä. Rasvasta tehdään biokaasua.

Mitä muuta pönttöihin on laitettu?

– Pumpulipuikot olivat aikaisemmin ongelma, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Pönttöön laitetaan ihan kaikkea, yllättäviäkin asioita, jopa vaatteita. Ajatellaan kai, että kun pytyn vetää, se on poissa silmistä. Kiertotalousajattelu ja lajittelu yleisesti etenee, mutta joskus ollaan ajattelemattomia.

Onko totta, että viemäreistä löytyy silmälaseja ja tekohampaitakin?

– Kyllä näin on. Jotkut ovat kyselleet, löytyisivätkö tekohampaat verkostosta, mutta sen laajuuden takia se on mahdotonta. Joissain vesilaitoksissa on jopa näytillä löytyneitä esineitä.