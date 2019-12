Kysyimme: Miksi vanhuksille ruvetaan tuomaan kotiin lämpimän sijaan kylmä ateria?

Oulussa vanhuksille kotiin toimitettavien ruoka-annosten jakelussa tapahtuu muutoksia. Ne, jotka ovat saaneet kotiinsa päivittäin lämpimän aterian Oulun palvelusäätiöltä, saavat 1.1. lähtien kylmän aterian, jonka toimittaa Oulun tilapalvelut. Palvelusäätiö keskittyy jatkossa omien palvelukeskustensa ateriapalveluun.

Palvelupäällikkö Toini Kärenlampi Oulun kaupungin ikäihmisten hyvinvointipalveluista, mikä muuttuu?

Kotiateriaan kuuluu jatkossa pääruoka, salaatti tai kasvislisäke sekä jälkiruoka. Maidon ja leivän asiakas hankkii itse. Ruoka valmistetaan ja pikajäähdytetään. Kerralla toimitetaan enintään kolme ateriaa: tiistaina keskiviikon ja torstain, torstaina perjantain ja lauantain ja lauantaina sunnuntain, maanantain ja tiistain ateriat. Hinta on edullisempi kuin ennen.

Muutos koskee 300:aa ihmistä. Joukossa on sekä kotihoidon asiakkaita että niitä, joille palveluohjaus on myöntänyt pelkästään ateriapalvelua.

Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa siirryttiin kylmäkuljetuksiin pari vuotta sitten ja Oulun keskustan alueella jo aiemmin. Enää ainoastaan Palvelusäätiön ateriat on toimitettu lämpiminä.

Miksi muutos tehdään?

Yksi syy on yhdenvertaisuus. Kylmänä toimitettu ateria on mikrobiologisesti turvallisempi kuin lämpimänä toimitettu ateria, ja myös ravintoarvot säilyvät aiempaa paremmin. Asukkaan ei tarvitse olla syömässä ateriaa juuri sillä hetkellä, kun se toimitetaan. Kylmäkuljetusten avulla on myös pystytty vähentämään kuljetuksia.

Selviävätkö vanhukset itse ruoan lämmityksestä ja maidon ja leivän hankkimisesta?

Kotihoito tai palveluohjaus selvittää, kenelle ruoka käydään lämmittämässä. Kotiateria kattaa joka tapauksessa vain osan päivän ravintotarpeesta, joten muutakin tarvitaan. Osa käyttää kauppapalveluita, ja osalla saattavat omaisetkin käydä kaupassa.

Millaista palautetta on tullut?

Asiakkaille menee tieto ruoan mukana nyt joulukuussa. Kun Oulussa aikoinaan siirryttiin kylmänä kuljetettuihin aterioihin, keskustelua heräsi, mutta viimeksi kun reuna-alueet tulivat mukaan, kaikki sujui hyvin.