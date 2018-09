Kysyimme: Miksi Syynimaan katuvalot olivat paikoitellen pimeänä – tiesitkö, miten palaneista valoista ilmoitetaan?

Oulun Syynimaalla nautittiin elokuun hämäristä öistä jonkin aikaa turhankin konkreettisesti, sillä katuvalot olivat paikoitellen pimeinä.

Miksi Syynimaan katuvalot eivät palaneet, Oulun kaupungin rakennuttajainsinööri Mika Rintelä?

– Siellä oli rikkoontunut katuvalokeskusten valaistusohjaus mahdollisesti ukkosen vuoksi, minkä seurauksena kaksi katuvalokeskusta ei saanut matkapuhelinverkon kautta tietoa siitä, että valot pitäisi sytyttää.

Onko vika nyt korjattu?

– Kyllä on. Sinne asennettiin tilapäisesti niin sanottu astrokello, johon voi ohjelmoida, milloin valojen tulisi syttyä ja sammua. Sitä käytettiin, kunnes urakoitsija sai korjattua ohjausjärjestelmän.

Onko pimeistä katulampuista reklamoitu muualta Oulusta?

– On eri puolilta kaupunkia, yhdestä palaneesta lampusta useampaan. Valaistuskausi alkoi elokuussa viikkoa ennen koulujen alkua. Kauden alkaessa meillä ei ole heti huoltokierrosta, jossa tarkastettaisiin kaikki lamput. Olemme asiakaspalautteen varassa. Kunnossapitäjä lukee viestit ja pistää korjauslistalleen.

Miten kaupunkilaisten pitäisi ilmoittaa pimeistä katulampuista, jotta ne saataisiin korjattua mahdollisimman nopeasti?

– Kirjoittamalla niistä kaupungin palautepalveluun. Sitä kautta urakoitsija saa tiedon asiasta ja voi ryhtyä toimenpiteisiin, minkä lisäksi myös minä saan tiedon asiasta.

– Palautepalvelu löytyy nettiosoitteesta ouka.fi/palaute. Sieltä löytyy linkki ”asuminen, ympäristö ja kadut”, jota klikkaamalla pääsee osoittamaan rikkoontuneen lampun sijainnin kartalta tarkasti ja ilmoittamaan valaisinviasta.

Heinäkuun alusta alkaen Oulun katuvalaistuksesta ja sen ylläpidosta on vastannut Dynniq Finland Oy. Miten yhteistyö uuden yrityksen kanssa on lähtenyt toimimaan?

– Hyvä tatsi on päällä, vaihtelemme viestejä päivittäin ja soittelemme. He ovat saaneet 29.8. mennessä tietoonsa 153 vikaa, mikä on heidän käsityksensä mukaan samaa tasoa kuin aiempina vuosina.

Oulu vaihtaa 20 000 elohopeakatuvalaisinta led-valaisimiin. Urakka on loppusuoralla, sillä alle 500 valaisinta on enää vaihtamatta. Miten kauan uusien led-valaisinten pitäisi kestää, rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo Oulun kaupungilta?

– Keskimäärin tänä vuonna asennettavat valaisimet kestävät reilusti yli 20 vuotta. Jo vaihdetuista led-valaisimista vain muutama kymmenen valaisinta on ollut viallisia.