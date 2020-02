Kysyimme: Miksi pysäköintiä ei voi Oulussa enää maksaa soittamalla puhelinpalveluun?

Kalevan lukija kummasteli puhelinmaksumahdollisuuden katoamista Oulun kaupungin pysäköintiautomaateista. Oulun Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Jouni Anttila, mistä on kysymys?

– Laitoimme viime heinä–elokuussa kadunvarren pysäköintiautomaatteihin tiedon siitä, että Telia Payment Oy:n (aikaisemmalta nimeltään AinaPay) mobiilimaksutapa poistuu vuodenvaihteessa. Poistuminen johtui Telian ratkaisusta. Järjestelmä, jota maksutavassa käytettiin, ei tullut enää täyttämään EU:n maksudirektiivejä tänä vuonna.

– Automaateissa on linkki ja QR-koodi Oulun kaupungin sivuille, joilta näkee vaihtoehtoiset maksutavat. Kadunvarren pysäköinnissä hyväksytyt mobiilimaksun operaattorit ovat kaupungin valinta, ja sivuilla on operaattoritiedot aina ajantasaisina.

Millainen poistunut palvelu oli?

Automaatissa oli numero, johon soitettiin, ja sitten näppäiltiin mittarikohtainen numero ja valittiin pysäköintiaika. Sen jälkeen mittariin tulostui pysäköintilipuke.

Muutos harmittanee siis ennen kaikkea asiakasta, jolla ei ole älypuhelinta tai joka ei haluaa käyttää sovellusta?

– Se on mahdollista. Käytettävissä on silloin käteismaksamisen ja osassa mittareita pankkikorttimaksamisen keinot. Ymmärrän totta kai harmituksen sellaisen asiakkaan kohdalla, joka on tottunut käyttämään poistunutta järjestelmää. Sekin ero on, että nykyisin voimassa olevat sovellukset pääsääntöisesti vaativat rekisteröitymisen.

Kuinka suuri osa mittareista hyväksyy pankkikortin?

Noin neljäsosa. Pankkikorttisovelluksen lisääminen järjestelmään on kohtuullisen hinnakas systeemi, ja osa mittareista on myös varsin iäkkäitä. Niissäkin mittareissa, joissa pankkikorttisovellus on, käteinen on kuitenkin edelleen erittäin käytetty maksutapa. Kysyntää ja tarjontaa koetetaan totta kai pitää balanssissa. Pankkikorttisovelluksen omaavia mittareita on lisätty ja tullaan lisäämään jatkossakin.

Onko muutoksesta tullut palautetta?

Heti vuodenvaihteessa, jolloin muutos tapahtui, tuli muutamia, mutta paljon vähemmän kuin oletimme. Käsityksemme on, että kun asiakkaita informoitiin liki puoli vuotta ennen muutosta, suurin osa järjestelmän käyttäjistä on asian rekisteröinyt.