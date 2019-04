Kysyimme: Miksi pankki tyrkyttää lisää luottoa?

Oululainen S-Pankin asiakas sai viime viikolla pankistaan kirjeen, jossa hänelle tarjottiin mahdollisuutta korottaa S-Etukortti Visansa luottorajaa ilman palvelumaksua 30. huhtikuuta mennessä. Normaalisti pankki perii luottorajan muutoksesta viiden euron palvelumaksun.

– Onko korttisi 1 000 euron luottoraja riittävä? Meidän arviomme mukaan voisit saada S-Etukortti Visaasi jopa 7 000 euron luottorajan, kirjeessä kerrottiin.

Kirjeessä myös huomautettiin, että mainittu summa on suuntaa-antava arvio, jolla pankki haluaa auttaa asiakasta hakemaan itselleen sopivaa luottorajaa.

– Otathan kuitenkin korotusta hakiessasi huomioon myös oman käyttötarpeesi ja taloudellisen tilanteesi, pankki muistutti.

Miksi S-Pankki tyrkyttää korkeampaa luottorajaa, S-Pankin viestintäpäällikkö Kaisa Pennanen?

– Olemme huomanneet, että joillakin asiakkailla on tarpeisiinsa nähden liian alhainen luottoraja, vaikka he voisivat paljon korkeammankin luottorajan saada. Kaikki eivät aina tiedä tai muista omaa luottorajaansa, ja se saattaa sitten tulla vastaan yllättävissä tilanteissa, kun vaikkapa matkojen varauksia tai jotain isompia ostoksia pitäisi tehdä.

– Asiakkaan ei tietysti ole pakko käyttää sitä korkeampaa luottorajaa. Mutta jos hänellä on tarvetta saada joustoa elämään tai tulee yllättäviä hankintoja, niin ne voi sitten maksaa luotolla.

Oliko tämä kirje osa kampanjaa?

– Luotonkorotuskirjeitä lähetetään säännöllisesti osana asiakassuhteen hoitamista tietyille kohderyhmille, joilla arviomme mukaan on mahdollisuus korottaa luottorajaansa. Tässä on tehty asiakkaille räätälöityjä tarjouksia, joissa on jo arvioitu, kuinka korkean luottorajan asiakas halutessaan voisi saada pankilla oleviin tulo- ja muihin tietoihin perustuen.

Asiakkaan on siis kuitenkin vielä erikseen haettava luottorajan korotusta?

– Kyllä, eli tämä kirje ei vielä ole mikään lupaus eikä automaatio, vaan asiakkaan on tehtävä hakemus, joka käsitellään viimeistään kahden viikon kuluessa. Ja siinä yhteydessä toki vielä tarkistetaan kaikki tiedot ja asiakkaalle sopiva luottoraja.

Eikö teitä huolestuta se, että jotkut asiakkaat voivat innostua vinguttamaan Visaansa yli varojensa?

– Ei huolestuta. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva luottoraja, joka mahdollistaa asioiden hoitamisen sujuvasti, mutta ei aiheuta asiakkaalle taloudellista riskiä.

– Luoton korotuksia arvioitaessa huomioimme asiakkaan taloudellisen tilanteen, maksukyvyn ja aikaisemman maksuhistorian. Siten luotonmyöntö on asiakkaan edun mukaista, ja myös pankin luottotappiot pysyvät hallinnassa.

Eikö korkeampi luottoraja myös lisää turvallisuusriskejä?

– Luottorajan korotus ei suoraan lisää riskiä. Mikäli kortin katoaminen tai väärinkäytös ei johdu asiakkaan huolimattomuudesta, niin pankki selvittää mahdollista väärinkäytöstä ja sellaisen ilmetessä hyvittää tappion asiakkaalle. Asiakkaan vastuulla on pitää kortti aina huolellisesti tallessa ja erillään tunnusluvusta.

Mitä mieltä olette S-Pankin kampanjasta, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Panzar?

– Kuulostaa aika erikoiselta toiminnalta. Toisaalta pankilla on moneen kulutusluottofirmaan verrattuna se etu puolellaan, että he näkevät asiakkaan tilikäyttäytymisen.

– Tuo esimerkissä mainittu korotus tuntuu aika isolta, ja 7 000 euroa ylipäänsä tuntuu aika isolta luottorajalta. Toki pitää ajatella, onko se miten suhteutettu tuloihin ja mitkä ovat luoton ehdot.

– Tuollainen sitoo asiakkaita aika vahvasti. Kun kauppaliikkeetkin ovat samassa konsernissa, niin kyllähän se tarjoaa mahdollisuuksia ja voi houkuttaa kuluttamaan.