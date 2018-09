Kysyimme: Miksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta lentää Ranskaan?

Se on oululainen tapa ja näkemys aiheesta "Kulttuuripääkaupunki".

Kun muualla maailmassa keskitytään tekemään kaupunkiin kulttuuria ja kutsumaan vieraita sinä aikana, kun kaupungilla on kulttuuripääkaupungin titteli, niin Oulussa se on ymmärretty toisin.

Oululaiseen sulle-mullet -pelin henkeen kuuluen säännöt ovat seuraavat:

-Koko Oulun kulttuuripolitiikan väki matkailee

.Matkailu aloitetaan hyvissä ajoin, sillä ei ole läheskään varmaa, tullaanko valituksi

-Matkoista pyritään informoimaan mahdollisimman vähän

-.Kaikki käytettävissä olevat rahat pistetään menemään tehokkaasti

.Kun saadaan kielteinen päätös, eli kulttuuripääkaupunki meneekin esimerkiksi Viroon, voidaan todeta tavoitteiden kuitenkin toteutuneen, sillä Oulun kulttuuriväki on saanut matkailla kaupungin piikkiin ja kartuttaa päivärahatulojaan

-Seuraavien vaalien alla ei kukaan matoille osallistunut muista mitään näistä asioista