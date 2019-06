Kysyimme: Miksi Oulun kaupungit tiemerkinnät ovat niin kuluneita? – "Merkinnät pysyvät vain vuoden"

Oulun kaupungin tiemerkinnät ovat kuluneita ja haalistuneita monessa osassa kaupunkia. Esimerkiksi osa Tuiran tiemerkinnöistä on erittäin kuluneita ja haaleita.

Miksi tiemerkinnät on päästetty haalistumaan, Oulun Infran työpäällikkö Timo Oksa?

– Suurin osa merkinnöistä on maalattu vesiliukoisella maalilla. Ne pitää maalata joka vuosi uudestaan, sillä ne kuluvat talven aikana, kun teitä esimerkiksi aurataan ja höylätään. Nämä merkinnät siis pysyvät vain vuoden. Upotustekniikalla laitetut kestomerkinnät kestävät useamman vuoden. Niitä on laitettu kaikista vilkkaimmin liikennöityihin paikkoihin ja uusiin asfalttipintauksiin.

Milloin teitä sitten aletaan maalaamaan uudestaan tänä vuonna?

– Maalaukset on jo aloitettu viime viikolla, ja tällä viikolla jatketaan, kun kelit lämpenevät. Oulun Infralla on 4 kahden henkilön ryhmää maalaamassa suojateitä. Lisäksi meillä on myös 2 kaistanmaalauskonetta, joilla tehdään keski-, katko-, sulku- ja reunaviivoja.

Miksi maalauksien aloittamista on pitänyt odottaa?

– Ennen käytettiin liuotinpohjaisia maaleja, joilla maalaaminen pystyttiin aloittamaan aikaisemmin, mutta niistä on luovuttu ympäristösyiden takia noin viisitoista vuotta sitten. Nykyisillä vesiliukoisilla maaleilla maalaukset voidaan aloittaa vasta silloin, kun lämpötila nousee yli kymmenen asteen.