Kalevan lukija ihmettelee, miksi niin moni matkustajajuna saapuu Ouluun tai lähtee Oulun asemalta takaperin, siis veturi viimeisenä.

Miksi näin, VR Groupin liikennejohtaja Nina Mähönen?

– Pohjoiseen päin kulkevassa Intercity-junassa veturi on edessä ja Helsinkiin päin kulkevassa junassa peräpäässä. Tällöin junaa ohjataan veturin sijaan ohjausvaunusta: siinä on samanlainen ohjaamo kuin veturissa, mutta voima tulee edelleen veturista. Ja Helsingin asemalla veturi on valmiiksi edessä.

Mitä etuja tällä saavutetaan?

– Veturia ei tarvitse vaihtaa edestä taakse, kun juna vaihtaa suuntaa: vain veturinkuljettaja siirtyy toiseen päähän junaa. Näin säästetään työvaiheita, ja junan vaunut pysyvät samassa järjestyksessä.

Missä ongelma oli suurin ennen uusia ohjausvaunuja?

– Savon radalla Kouvolassa. Juna lähtee Kouvolasta paluusuuntaansa, jolloin veturi piti ennen vaihtaa toiseen päähän junaa. Nyt tässä säästetään paljon aikaa.