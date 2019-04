Kysyimme: Miksi europarlamenttiin, Hanna Sarkkinen?

Vasemmiston kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei ole varma, kieltäytyisikö paikasta, jos tulisi valituksi europarlamenttiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ottaisi paikan vastaan.

Kaksoisehdokkuutta on arvosteltu, sillä äänestäjät mahdollisesti menettävät juuri valitun kansanedustajansa europarlamenttiin. Hanna Sarkkinen perustelee ehdokkuuttaan sillä, että eurovaalit ovat nyt äärimmäisen tärkeät.

Sebastian Tynkkynen kertoo nettisivuillaan ottavansa mahdollisen paikan vastaan päästäkseen pysäyttämään liittovaltiokehitystä ja vastustamaan monikulturismia ja islamisaatiota.

Hanna Sarkkinen, miksi lähdet ehdokkaaksi eurovaaleihin?

– Tärkein asia on pitää esillä veroparatiisien sulkemista, ilmastonmuutoksen torjumista, sekä ihmisoikeuksien ja työoikeuksien toteutumista. Puolue tarvitsee hyviä ehdokkaita ja näkyviä kasvoja eurovaaleihin, jotta voimme olla tekemässä oikeudenmukaista ja inhimillistä politiikkaa. Eurovaaleissa on aina ehdokkaana myös istuvia kansanedustajia. Nyt nämä vaalit ja niiden ehdokasasettelun tekee erityisen vaikeaksi hankala aikataulu ja päällekkäisyys eduskuntavaalien kanssa. Tilanne on vaikea niin äänestäjille, puolueille kuin ehdokkaillekin. Istuvia kansanedustajia on nyt ehdolla ainakin vihreillä, perussuomalaisilla, vasemmistolla ja kristillisdemokraateilla. Varsinkaan pienemmillä puolueilla ei ole mahdollisuutta koostaa vetovoimaisia listoja ilman, että mukana olisi istuvia kansanedustajia.

Milloin päätit asiasta? Miten eurovaaliehdokkuutesi tuli esille eduskuntavaalikampanjassasi?

– Asiasta päätettiin eduskuntavaalien jälkeen maanantaina järjestetyn puoluehallituksen kokouksen yhteydessä.

Millaista palautetta olet saanut äänestäjiltäsi?

– Monet ovat tsempanneet, toivottaneet voimia ja kiittäneet työstäni. Toiset ovat kyselleet, mitä tämä tarkoittaa.

Mitä sanot heille, jotka kokevat tulleensa huijatuiksi, kun heidän edustajansa mahdollisesti lähteekin europarlamenttiin?

– Ymmärrän ärtymyksen. Uskon myös, että hyvin moni kokee arvokkaaksi sen, että tasa-arvolle ja ilmastolle löytyy puolustajia myös heti kuluttavien eduskuntavaalien jälkeen.

Onko hyvä, että sekä kansanedustajaksi että europarlamenttiin valittu saa vapaasti valita, kumman tehtävän valitsee?

– Se on nykyinen sääntö. Varajäsenillä voidaan paikata. Vaalisyklit eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa ovat eritahtiset ja toisaalta esimerkiksi hallituksen muodostaminen tuottaa usein muutoksia ja tarpeita mepeille palata eduskuntaan.

Moni äänestää kuitenkin nimenomaan henkilöä. Jos pääset europarlamenttiin, nuorta naista äänestänyt saakin eduskuntaan keski-ikäisen miehen. Näetkö tässä ongelmaa?

– Onhan tilanne hankala ja nämä aikataulut erittäin ei-toivottavat. Kuitenkin annetut äänet menevät aina ensisijaisesti puolueelle kaikissa vaaleissa ja edustajat edustavat puolueen yhteisiä linjoja.

Onko europarlamenttipaikka ensisijainen tavoitteesi? Jos asetut vielä eduskuntavaaliehdokkaaksi, kerrotko, ettet ota paikkaa vastaan, jos tulet valituksi?

– Nyt tehdään näitä vaaleja yhteisenä projektina. Jos tulisin valituksi mepiksi, niin siihen ottaisinko europarlamenttipaikan vastaan vaikuttaa kokonaistilanne, esimerkiksi vasemmistoliiton mahdollinen osallistuminen hallitusneuvotteluihin.

Mitä asioita aiot ennen kaikkea ajaa, jos pääset europarlamenttiin?

– Jo mainitsemieni lisäksi riittävän sosiaaliturvan ja työoikeuksien vahvistaminen markkinavapauksien vastapainona. Ihmisoikeuksien kunnioittava ja oikeusvaltiokehitystä tukeva politiikka.