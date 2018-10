Kysyimme: Miksi avohoitotalon laboratorio ei palvellut näytteenottoon tullutta yksityisasiakasta aamulla?

Selittelyjä piisaa, vaikka sokea reettakin ymmärtää, kuinka ala-arvoiseksi on perusterveydenhuollon palvelut on mennyt ja parannuksia tuskin on luvassa, sillä kaupungin velan otto jo sitä luokkaa ja siitä seurauksen palvelut ja hinnoittelut vedetään "tappiin", niin ettei kelläkään ole varaa enään niitä käyttää eli hivutus yksityiseen terveydenhuoltoon on alkanut ja sote näin toteutuu hallituksen haluamalle tielle.