Kysyimme, miksei tänäkään vuonna järjestetä itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlaa Madetojan salilla – Miksi suositut juhlat lakkautettiin viime vuonna?

Yksi oululaisten itsenäisyyspäivän perinne oli saapua Madetojan musiikkikeskukseen itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlaan kuuntelemaan ilmaiseksi Oulu Sinfonian esittämä Finlandia ja nauttia kakkukahvit. Talo olikin joka vuosi aivan täynnä.

Viime vuodesta lähtien itsenäisyysjuhlaa ei ole enää järjestetty. Miksi ei, Oulun kaupungin tapahtumakoordinaattori Vesa Pynttäri?

– Tätä on kyselty. Asia juontaa juurensa viime vuoden Suomi100-juhlavuoteen, jolloin kansalaisjuhlaa ei myöskään järjestetty vaan maksullinen Oulu Sinfonian itsenäisyyspäivän konsertti. Kokemuksia pidettiin niin hyvinä, että konserttien sarjaa päätettiin jatkaa tänä vuonna. Eli kansalaisjuhlan sijaan itsenäisyyspäivänä pidetään tuollainen konsertti.

Eikö kansalaisjuhlaa olisi voitu järjestää jossakin muualla?

– Ajattelimme uudistaa koko itsenäisyyspäivän juhlinnan kerralla valtakunnallistakin linjaa noudattaen. Nyt on kaksipäiväinen, aaton ja itsenäisyyspäivän kattava kokonaisuus. Ohjelmaa on enemmän kuin koskaan. Aikaisemmin itsenäisyyspäivään varattu budjetti meni kansalaisjuhlaan. Itse Oulu Sinfonian konsertti saatiin lahjoituksena, mutta kakkukahvit, ilmoittelu ynnä muut sellaiset aiheuttivat kuluja. Muualle ei sellaista olisi ollut järkeä järjestää.

Millaista palautetta kansalaisjuhlan puuttumisesta on tullut?

– Minun tietooni on tullut kolme kyselyä asiasta. On tietysti selvää, että tällainen muutos saattaa kaihertaa. Uusi malli on tasa-arvoisempikin. Oli surullista katsoa, kun Madetojan salin juhliin oli aina niin paljon tulijoita, että lapsiperheitäkin jouduttiin käännyttämään ovelta. Kaupungissa on 203 000 asukasta, eikä Madetojan saliin mahdu 835:tä ihmistä enempää.

– Uusi isompi ohjelmapaketti on tasa-arvoisempi. Juhlavuoden Yhdessä-teema loi osallistavamman kokonaisuuden, jossa on monia eri vaihtoehtoja. Nyt ensimmäistä kertaa Oulu ottaa liitoskunnatkin mukaan itsenäisyysjuhlintaan. Kaikki toivotetaan tervetulleiksi, ja on perustettu myös oma itsenäisyyspäivän nettisivusto.

Pääseekö oululainen kuulemaan Finlandian itsenäisyyspäivänä?

– Kyllä. Oulu Sinfonian itsenäisyyspäivän konsertissa Madetojan salilla.

Mutta se ei ole ilmainen.

– Ei, ei ole ilmainen. Eivät sitä pääsisi kaikki oululaiset kuulemaan sittenkään, vaikka konsertti olisi ilmainen. Ilmaisia musiikkiesityksiä on paljon kaikkialla muualla itsenäisyyspäivän tapahtumissa.