Kysyimme, mikä on Oulun budjettikirjaan ilmestynyt Oulu.com-sivusto ja mitä tapahtui Mun Oululle – "Nämä kaksi asiaa ovat menneet budjettikirjassa sekaisin"

Oulun kaupunki aloittaa vuonna 2020 brändiuudistuksen, jonka tavoitteena kerrotaan olevan uuden, asiakaskokemukseen perustuvan Oulu-brändin luominen tukemaan vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tavoitteita.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Mun Oulu -kaupunkimedian perustamisen maanantai-iltana. Valtuutetuista 62 äänesti puolesta ja kolme vastaan. Anne Snellman (sin.) ehdotti Mun Oulun poistamista talousarviosta kokonaan.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, budjettikirjassa todetaan, että ensi vuonna lanseerataan uusi kaupunkimedia Oulu.com. Korvaako se aiemmin esillä olleen Mun Oulu -verkkomedian?

– Budjettikirjassa ovat menneet nämä kaksi asiaa sekaisin. Virhe korjataan. Kaupungilla on jatkossa kolme tiedotuskanavaa. Ouka.fi on sivusto, jossa kerrotaan kaupungin palveluista ja toiminnasta. Oulu.com on Busines Oulun yritysasioihin painottuva viestintäkanava ja Mun Oulusta tulee markkinointipainotteinen tiedotuskanava.

Kaupunginhallitus on linjannut, että sen näkökulmasta Mun Oulu ei ole riippumaton verkkolehti, vaan kaupungin markkinoinnin lehti. Miksi budjettikirjassa kuitenkin lukee, että kyse on journalistisesti toimivasta mediasta?

– En ole viestinnän ammattilainen, joten en pysty arvioimaan, eikö kaupungin markkinoinnin lehti voi olla journalistisesti toimitettu. Selvää kuitenkin on, että haluamme julkaista toimituksellisesti tehtyä, mielenkiintoista verkkolehteä. Mun Oulu ei kuitenkaan ole riippumaton, kuten kaupunginhallitus on todennut. Kaupunginhallitus suhtautuu uuden kanavan aloittamiseen hyvin myönteisesti.

Kerrotte, että tavoitteenanne on paikallisuutisiin, tapahtumiin ja oululaisiin ihmisiin keskittyvä digitaalinen media. Koetteko, ettei Oulussa toimiva kaupallinen media kerro näistä asioista tarpeeksi?

– Olen antanut toimeksiannon kehittää kaupungin viestintää. Koen, että uudessa kanavassa voidaan viestiä nykyistä paremmin suoraan kaupungilta kaupunkilaisille.

Onko kaupungin viestintään tulossa muita muutoksia?

– Suunnittelemme kaupungin nettisivujen uusimista. Jotain kuitenkin pysyy ennallaan: yli 65-vuotiaille suunnattu Posti Ainolta lehti ilmestyy edelleen paperiversiona.