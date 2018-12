Kysyimme, laskuttaako Kiertokaari mökkiläisiä tyhjästä eli olemattomista jätehuoltopalveluista – "Perusmaksun ansiosta voimme tarjota tietyt palvelut maksutta"

Oululainen Pudasjärvellä kesämökin omistava sai Kiertokaari Oy:ltä reilun kymmenen euron laskun selitteellä perusmaksu vapaa-ajan asunnosta.

Mitään jätehuoltopalveluja mökkiläinen ei kuitenkaan mielestään saa. Yhdyskuntajätettä kertyy vuosittain jokunen pussi, jotka viedään mökkireissuilta kotona olevaan jäteastiaan.

Laskutetaanko mökkiläisiä näin tyhjästä, Kiertokaaren toimitusjohtaja Markku Illikainen?

– Jätehuollon perusmaksu on Pudasjärven kaupungin jätehuoltoviranomaisen päättämä maksu, jonka Kiertokaari laskuttaa. Se koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, myös kesämökkikiinteistöjä. Perusmaksun turvin me voimme tarjota kuntalaisille ja kesämökkiläisille eräitä maksuttomia jätehuoltopalveluja.

Mitä ovat nämä palvelut?

– Pudasjärvellä esimerkiksi on Ekolanssi-niminen jäteasema ja siirtokuormausasema, joita asukkaat ja mökkiläiset voivat käyttää. Ekolanssille voi toimittaa maksutta hyötyjätteitä ja vaarallisia jätteitä. Vain satunnaisesta siirtokuormausasemalle toimitetusta sekajätteestä otetaan maksu. Ekolanssi ja jätteen siirtokuormausasema ovat auki kahtena päivänä viikossa. Perusmaksun ansiosta voimme tarjota tietyt palvelut maksutta.

– Perusmaksun lisäksi Kiertokaari perii jätteenkuljetusmaksun. Palveluun kuuluu maksuton jäteastia asiakkaan käyttöön. Se voi olla myös kimppa-astia yhden tai useamman kiinteistön kanssa. Paljon on otettu sellaisia kimppa-astioita, joissa mökkiläisiä on mukana useampiakin. Astia käydään tyhjentämässä jätehuoltomääräysten mukaan silloin, kun kiinteistö on käytössä. Näin menetellen jätteitä ei tarvitse kuskata pääasuinpaikkakunnalle.

Kauanko perusmaksua on peritty Pudasjärvellä mökkeileviltä?

– Sitä on peritty vuodesta 2011 vain niiltä kiinteistöiltä, jotka ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Päätös kuitenkin koski kaikkia kiinteistöjä, joten lasku lähtee nykyisin kaikille kiinteistöille, myös mökkiläisille. Nyt kaikilla asukkailla on mahdollisuus käyttää jätehuollon maksuttomia palveluja jäteneuvonnasta lähtien.

Ovatko laskut herättäneet ihmetystä?

– Kyllä siitä ovat varsinkin oululaiset mökkiläiset kiukutelleet, eivät juuri muut. Monet vetoavat siihen, että käyttävät niin harvoin mökkiään, mutta onhan se perusmaksukin aika naurettavan pieni. Sen turvin kaikilla on hyvä omatunto käyttää meidän ilmaispalvelujamme.