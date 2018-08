Kysyimme: Kuka korjaa taistelunäytöksen panssarivaunujen jäljet Heinäpään nurmikentältä?

Kalevan toimitukseen otti yhteyttä lukija, joka oli huolestunut Puolustusvoimien taistelunäytöksen jättämistä jäljistä Heinäpään urheilukeskuksen nurmikentällä.

Nurmikentällä järjestettiin viime viikon perjantaina osana Puolustusvoimat 100 -kesäkiertuetta taistelunäytös, jossa ajoivat muun muassa raskaat Leopard-taistelupanssarivaunut.

Lukijan mukaan myllättyä osaa käyttävät harjoittelualueenaan muun muassa kuulantyöntäjät, moukarinheittäjä ja keihäänheittäjät.

Kenelle entistämistyöt kuuluvat, kapteeni Tommi Kangasmaa Puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosastolta?

– Puolustusvoimat on Taistelunäytöksen suunnitteluvaiheessa sopinut Oulun kaupungin kanssa, että puolustusvoimat vastaa vahingoista ja korvaa ne, ja kaupunki korjaa jäljet. Meillä on sama sopimus kaikkien näytöspaikkakuntien kanssa. Tiedämme, että tankit mylläävät.

Milloin Heinäpään nurmikenttä saadaan takaisin entiseen kuntoonsa, Oulun teknisen liikelaitoksen laitospäällikkö Asko Ylitalo?

– Kenttä pyritään saamaan ensi hätään kuntoon täksi perjantaiksi, ja syksyn aikana tehdään lopulliset kunnostukset.

Millaisia töitä jälkien korjaaminen vaatii?

– Kun kentällä on liikuttu koneilla, siihen on jäänyt painaumia ja noussut turppaita. Tässä vaiheessa turppaita pyritään hajottamaan ja levittämään niin, että ne eivät ole urheilijoiden tiellä. Pyrimme saamaan alueen turvalliseksi, että siinä voidaan harrastaa liikuntaa. Myöhemmin syksyllä korjataan kaikki, mitä armeijan tapahtuman jäljiltä on tullut.