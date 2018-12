Kysyimme, kuinka usein poliisi takavarikoi ajoneuvoja Oulussa – "Määrä on kasvussa edellisvuosista"

Mä otin yhdesti rattijuopon kiinni tai oikeastaan estin ajon jatkamisen ottamalla avaimet. No tämä tyyppi alko sieltä autosta uhkaileen mua ja nousi sitten siihen auton vierelle uhoomaan. No se 50 kilonen ja 160 senttinen tyyppi katsoi parhaammaksi lopettaa uhoomisen katsellessaan mun ylöspäin ja ja juoksi erääseen kämppään pakoon. No poliisit haki kämpästä koko revohkan kyytiin ja kysyivät kuka se kuski näistä oli. Sanoin, että tuo pieni kieltä näyttävä se oli. Poliisilta sain kiitoksen esimerkillisestä toiminnasta. Rattijuoppo oli putkassa yön ja arvatkaapa mistä huomasin, että tyyppi oli päässyt putkasta pois? No siitä, kun se ajo sillä samalla vanhalla volvolla sinne samaan kämppään ryyppään, josta poliisit haki sen.