Kysyimme: Joko Oulun kaupungintalon muutto alkaa ja paljonko tulee kustannuksia? "Talousarvioon on varattu kuusi miljoonaa euroa"

Pari vuotta kestävä remontti maksaa kuutisen miljoonaa euroa ja 600 000 euroa väistötilan vuokrana. Valtuutetut siirtyvät nykyistä kodikkaampaan kokoussaliin.

Oulun kaupungintalossa alkaa pian mittava korjaustyö. Talon rakenteista löytyi rakennusjätettä ja epäpuhtauksia, sisäilmasta mikrobi- ja sieni-itiöitä. Kaupungintaloa on peruskorjattu viimeksi vuosina 2009–2010 ja sitä ennen 1978–1981.

Talon työntekijät muuttavat remontin ajaksi Kirkon palvelukeskukselta vapautuneisiin tiloihin Isokatu 9:ään.

Milloin kaupungintalon muutto alkaa, kaupungin konsernipalveluiden johtaja Ari Heikkinen? Kuinka kauan se kestää?

– Kaupungintalon muutto alkaa 5.11. ja se tehdään hiukan jaksotetusti tuolla viikolla niin, että perjantaina 9.11. pitäisi olla valmista. Kaupungintalolle jää vuodenvaihteeseen saakka kahteen työhuoneeseen väkeä, vieraanvaraisuus- ja kokoustoiminnot sekä keittiö, jotka siirtyvät siis vasta joulutauon jälkeen.

Joudutaanko irtaimistoa hävittämään tai erikoispuhdistamaan sisäilmassa havaittujen epäpuhtauksien takia, vai voidaanko irtaimisto siirtää väistötiloihin?

– Asiantuntijaohjeen mukaan koville pinnoille riittää normaali muuttosiivous, pehmeät pinnat pyyhitään tai imuroidaan, jollei ole aihetta perusteellisempaan puhdistukseen tai irtaimiston uusimiseen. Toistaiseksi tiedossani ei ole mitään, mikä jouduttaisiin hävittämään epäpuhtauksien takia.

Onko kaupungintalon rakenteissa havaittu jo kerrottujen lisäksi uusia ongelmia?

– Rakenteissa olevista ongelmista on raportoitu kattavasti, eikä minulla ole niihin tietoihin lisättävää. Tilanne varmasti vielä tarkentuu, kun rakenteita avataan laajemmin korjausta varten.

Mikä on remontin kustannusarvio? Paljonko kaupunki maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle?

– Kustannusarviota ei ole vielä tehty, koska suunnittelu on kesken. Kaupunginjohtajan viime viikolla julkistettuun ensi vuoden talousarvioon on varattu kuusi miljoonaa euroa. Väistötilojen vuosivuokra on vajaat 300 000 euroa.

Kuinka hyvin väistötilaan mahdutaan, tuleeko ahdasta? Millainen tila löytyy valtuuston kokouksia varten? Mahtuuko lehterille yleisöä?

– Väistötiloihin siirtyy noin 90 työntekijää, ehkä hiukan alle. Ahtauden myötä uskon yhteisöllisyyden paranevan ja työskentelytapamme muuttuu entistä paremmin monitilatoimistoajattelun mukaiseksi, vaikka kaikille osoitetaankin vielä oma työpiste. Mobiili työote mahdollistaa aiempaa enemmän myös etätyön.

– Valtuusto kokoontuu kirkkovaltuuston käytössä olleessa salissa. Onhan se erilainen kuin nykyinen valtuustosali, voisi sanoa kodikkaampi. Ja on pienoinen yleisölehterikin, joka toimii myös valtuustosalin viereisenä kahvilatilana.

Aiheuttaako väistöaika muutoksia kaupunkilaisille tarjottaviin palveluihin?

– Ei varsinaisesti. Kaupungintalolla on todella vähän suoraan kaupunkilaisille tarjottavia palveluja, jollei sellaisiksi lasketa konserttitoimintaa juhlasalissa. Se kyllä jää katkolle.

Onko varmaa, että kaksi vuotta riittää remontin toteuttamiseen?

– Sellaisessa käsityksessä elämme, että vuoden 2020 loppuun mennessä remontti valmistuisi. Aikataulu täsmentyy ensi vuoden aikana.

Edellinen remontti tehtiin vain kahdeksan vuotta sitten. Miten pyritte varmistamaan, että nyt tehtävä laaja korjaus on tulokseltaan parempi?

– Haluamme tietysti varmistaa, että remontti suunnitellaan huolella ja sen toteuttavat asiantuntevat toimijat. Kyse on erittäin vaativasta kohteesta. Valvonnan on oltava aukotonta.