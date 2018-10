Kysyimme: Influenssarokotteet loppuivat tällä viikolla, näkyykö ongelma Oulussa?

Neljä viruskantaa sisältävä Vaxigrip Tetra -rokote on käytössä toista vuotta, ja se luetaan uudeksi valmisteeksi. Lukekaahan lisäseurannassa olevista lääkkeistä Fimean sivuilta.Tämäkin lääke on merkitty mustalla kolmiolla,eli lisäseuranta.Lisäseurannassa olevista lääkkeistä on saatavilla vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä. VaxigripTetra-rokotteesta ei ole olemassa markkinoilletulon jälkeisiä turvallisuustietoja.Kannattaa tarkistaa faktat.Välillä tuntuu,että meitä viedään,kuin pässiä narussa.Asioita pitää kyseenalaistaa ja miettiä itselle hyöty sekä haitta :)

