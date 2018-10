Kysyimme: Eikö virhepysäköijiä valvota Pakkahuoneenkadulla? "Lappuja saisi kirjoitella siellä ihan jatkuvasti"

Lukija on pannut merkille, että Pakkahuoneenkadulla Letkun puiston kohdalla pysäköidään autoja kadun varsille pimeän aikaan. Paikassa on luonnollisesti pysäköintikielto, sillä toisella reunalla menee pyöräbaana ja toisella jalkakäytävä. Mitä ilmeisimmin pysäköijät tietävät, että ilta- ja yöaikaan pysäköintiä ei juuri valvota eli sakkoja ei rapsahda.

Eikö Pakkahuoneenkadun virhepysäköintiä valvota lainkaan, kaupunginlakimies ja pysäköinninvalvoja Jukka Lampén?

– Kyllähän niitä valvotaankin, mutta lappuja saisi kirjoitella siellä sitten ihan jatkuvasti. Tosiasia tietysti on, että ilta- ja yöaikaan tuollaisten paikkojen valvonta on satunnaista. Jonkin verran pysäköinnin valvontaa tehdään virka-ajan jälkeen tuonne kuuteen asti. Iltavuorojakin joku tekee aina joskus aika ajoin. Myöhemmin illalla ja yöllä kuitenkin valvontaa on selvästi hyvin vähän.

– Pakkahuoneenkadulla on tänä vuonna kirjoitettu 201 kappaletta pysäköintivirhemaksuja. Se ei käy ilmi tilastosta, että millä kohtaa Pakkahuoneenkatua ne ovat tulleet. Kyseiseltä alueelta on tullut myös oikaisuvaatimuksia.

Onko tuo pysäköintivirheiden määrä suuri verrattuna muihin katuosuuksiin Oulussa?

– Yhdelle kadulle se on aika iso määrä. Oikaisuvaatimuksien määrä kertoo myös paljon, ja niitä on tullut paljonlaisesti juuri tältä katuosuudelta.

Eikö olisi syytä määrätä pysäköinninvalvojat tekemään enemmän ilta- ja yövuoroja valvomaan Pakkahuoneenkadun kaltaisia tapauksia?

– Siitä ei ole koskaan ollut puhetta ainakaan muistaakseni. Joskus tapahtumien yhteydessä saattaa olla, että on yövuorojakin joskus tehty. Onko kyseessä jokapäiväinen ilmiö? Jos on, täytyy ottaa tarkastajien kanssa asia puheeksi tällainen ilta- ja yöaikainen pysäköinti ja alkaa selvitellä asiaa. Ehkä käymme katsomassa illallakin, millainen tilanne siellä on.

Eli lisätäänkö nyt ilta- ja yövuoroja pysäköinninvalvontaan?

– Ehkä tässä siihen ei kuitenkaan kovin suurta tarvetta ole juuri siksi, että maksuttomia laillisiakin paikkoja kaupungilla on yllin kyllin. Jos jatkuvaa väärinpysäköintiä ilmenee, pitäähän niihin puuttua.

Eikö poliisi voi puuttua tällaiseen ilta- ja yöaikaan tapahtuvaan virhepysäköintiin?

– Poliisilla on meidän rinnallamme valtuudet kirjoittaa pysäköintivirhemaksuja, mutta hyvin vähän niitä tulee sieltä, vain joitakin kymmeniä kappaleita vuodessa. He keskittyvät mieluummin muihin asioihin, eli enemmän sellaisiin, joista on selvästi haittaa liikenteelle.