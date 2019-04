Kysely oululaisille: Miten Hupisaarten aluetta tulisi kehittää?

Oululaisilta halutaan kannanottoja Hupisaarten alueen kehittämiseksi. Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa Hupisaarten alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi.

Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää Hupisaarten kaupunginpuistoa ja lisätä näin kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyisyyttä.

Oululaisille suunnatussa kyselyssä tiedustellaan muun muassa, kuinka usein Hupisaarilla tulee käytyä ja mikä siellä on parasta. Lisäksi kaupunkilaisilta tiedustellaan, mitä ideoita heillä on alueen kehittämiseksi.

Vastaukset käsitellään nimettöminä, eivätkä kenenkään yksittäiset vastaukset tule esille.

Kysely on auki huhtikuun loppuun saakka.

Kysely on osa Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa ”HUBI – Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana” -hanketta. Oulun kaupunki on hankkeessa mukana osarahoittajana. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoitusta vuosille 2018-2020.