Kyösti Oikarinen valittiin kiinalaisen yhteistyöorganisaation BRLC- aloitteen varapuheenjohtajaksi

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk) on valittu Kiinan Belt and Road Local Committee (BRLC)-aloitteen yhteistyöorganisaation varapuheenjohtajaksi.

Valinta tehtiin tänään maanantaina Kiinan Hangzhoussa ensimmäisessä Belt and Road -alueyhteistyön yleiskokouksessa ja seminaarissa. Nimitys on viisivuotinen.

Oikarinen valittiin organisaation johtoon ainoana eurooppalaisen kaupunkijäsenen edustajana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myös ainut eurooppalainen maakunta yhteistyökomitean perustusjäsenenä.

– Oulun osallistuminen BRLC-toimintaan helpottaa suomalaisten yritysten pääsyä nopeasti kasvavaan kiinalaiseen kehitykseen sähköisessä asioinnissa, tekoälyssä, digitaalisessa terveydessä ja langattomassa viestinnässä, BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula toteaa tiedotteessa.

Belt and Road -politiikka on Kiinan presidentti Xi Jinpingin vuonna 2013 julkistama politiikka, joka jakautuu kahteen osaan. Toinen osa on valtioiden välinen sopimus, joissa pääpaino on logistiikkaverkoston eli rautateiden, teiden ja satamien parantamisessa. Se hoidetaan Pekingistä.

Toinen osa on aloitteen aluetaso, jonka järjestämisvastuu on Hangzhoun kaupungilla.

Yhteistyöorganisaatioon kuuluvat kuntien ja kuntaliittojen maailmanjärjestön UCLG:n jäsenet, kiinalaiset kaupungit ja Hangzhoun ystävyyskaupungit ympäri maailmaa. Hangzhou on ollut Oulun ystävyyskaupunki vuodesta 2010 alkaen.

Organisaatiossa tehdään yhteistyötä muun muassa kulttuurin ja koulutuksen sekä kaupunki- ja aluehallinnon saralla.