Kymmenet yritykset rekrytoivat väkeä isossa tapahtumassa – tarjolla töitä rakennusalalla, myynnissä ja Lapin talvisesongissa

Tarjolla on töitä niin rakennusalalla kuin myynnissäkin. Lappiin haetaan työvoimaa talvisesonkia varten.

Yli 80 yritystä tarjoaa Oulun teatterilla tänään tiistaina työpaikkoja kahdessa kerroksessa aina kello kahteen saakka iltapäivällä. Paikalla etsitään työvoimaa niin Lapin talveen kuin vaikkapa Alkon joulumyyntiinkin mutta myös rakennuksille.

Kun MegaMatching-tapahtuma avautui kello 9 aamulla, oli oven takana jono tulokkaita.

– Useita, useita satoja on jo käynyt, arvioi oven tuntumassa päivystävä projektikoordinaattori Riikka Moilanen BusinessOulusta kello 10 jälkeen.

Tarjolla on jälleen kerran laaja kirjo työpaikkoja eri toimialoilta. Pelkästään lukuisten henkilöstöfirmojen takana on runsaasti työtehtäviä.

Esimerkiksi rekrytointipalvelu Sihti etsii Jaakko Kinnusen mukaan työvoimaa niin rakennusalalle kuin teollisuuteenkin.

– Adeccolla ja Sihtillä on Oulun talousalueella yli 500 työntekijää. Koko ajan tarvitaan osaavaa työvoimaa, ammattilaisia varsinkin: kirvesmiehiä, levyseppähitsaajia, cnc-koneistajia, rakennusapumiehiä, Kinnunen kertoo.

Palkkavaatimukset ovat kuulemma nousseet parin vuoden sisällä.

Myös kokeista tuntuu olevan jatkuvasti pulaa.

– Ravintola-alalla on tarvetta koko ajan, toteaa Lappiin työvoimaa etsivä Johanna Miilumäki Extremely Nice Jobsista.

Kemianteollisuuden laboratorioissa työskennellyt Heidi Lummelehto on paluumuuttaja. Perhe muutti Vantaalta miehen työn perässä Ouluun heinäkuussa, ja Lummelehto kaavailee alan vaihtoa.

– Olen kiinnostunut terveysteknologian työpaikoista. Luottavaisella mielellä vielä. Pitää uskoa, että töitä löytyy, laboratorioteknikko toteaa.

Teatterilla on näytteilleasettajien joukossa myös ainakin kymmenkunta ict-alan yritystä.

– Meillä on softapuolella nyt aika hyvä tilanne. Hakijoita on enempi kuin on voitu ottaa. On tietyt spesiaalilalueet, joissa osaajien saaminen on vaikeampaa, kertoo Teemu Turunen, joka vastaa Haltianilla hardware-osastosta eli elektroniikan ja mekaniikan osaajista.

Yhdeksän hengen yritys Eventilla on kehittänyt tapahtumien hallintaa varten työkalun ja etsii yritysmyyntiin työntekijöitä. Pilvipalvelualusta auttaa siis tapahtumia järjestäviä yrityksiä ajoituksessa ja maksujen hoitamisessa.

– Valitettavasti harva tietää, ketä me olemme, toteaa toimitusjohtaja Pekka Huttunen.

Hänestä paikalla on aika paljon nuorta väkeä. Huttunen arveleekin, että ehkäpä maanantainen ict-alan rekrytointitapahtuma on vienyt pääpäivästä varttuneempaa ohjelmistopuolen väkeä.

– Pitemmällä aikavälillä katsotaan myös ohjelmistokehittäjiä, mutta onneksi ei nyt, Huttunen toteaa.